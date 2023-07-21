搭小黃遺iPhone14Pro司機拒交還 港女竟重遇涉事車輛結局大逆轉

雖說注意財物是個人責任，但刻意取走他人物品圖利則是違法罪行。有港女早前乘搭小黃時，不慎遺下價值近萬元的iPhone 14 Pro手機，下車後曾嘗試截停車輛，惟司機未有停車，手機更被極速關上。沒想到她翌日竟截回同一輛小黃，上車後她發現司機並非同一人，遂交代事件並托對方找回涉事司機。原來涉事司機為「替更」，更坦承已將手機帶到大陸轉售，港女隨即要求涉事司機交回手機，又表明將報警處理，結局隨即逆轉。

該港女於facebook群組發文，講述遺失手機再意外尋回的經過。她指本月7日早上約10時55分，於錦田市中心乘搭新界綠的前往同區屋苑爾巒，下車時不慎遺下價值近萬元新款iPhone 14 Pro手機，「我基本上還沒帶齊物品司機就已經關門開車走人」。

她發現後隨即於馬路旁嘗試截停小黃，惟司機未有停車，其手機其後更被關上，「他繼續踩油門向前開不理我，過了5分鐘我打我的電話已經關機，電話最後顯示位置在元朗大棠路阜財街」。

港女事後曾經發文，希望向涉事小黃司機提供薄酬以換回手機，惟一直沒有結果。原本她也以為「沒希望」找回手機，沒想到事隔約1星期，周日（16日）她竟遇到同一輛小黃，「返工前竟然出現在同一個上車地點，伸手攔車上車，去同一個下車點」，不過她指車上司機並非同一人，「這車的前一位司機偷我的電話，偷電話也要戴眼鏡」。

上車後港女向司機交代遺失手機的經過，對方告知當日接載她的司機為代替别人做工的人，又答應代她詢問手機下落，「夜晚會同交班時順便幫我問下落，會請那位司機打電話我」。當晚好心司機致電給她，稱當日接載她的司機坦承已將手機帶到大陸，以600元人民幣價格（約2400元新台幣）轉售，並提出給她1000港元作為賠償及和解費用，「開頭話部電話賣咗，畀返$1000我就算啦得唔得，我梗係唔睬佢啦，部電話成萬蚊㗎黐線！」。

由於港女在雙方溝通過程一直錄音留下證據，她於是要求涉事司機將手機交回，否則便會報警指控對方盜竊，「那位司機叫我不要報警，佢話因為佢次次執到嘅電話都會拎去嗰度賣，所以可以打去叫電話舖不要賣出去」，對方又承諾本周三會取回手機交還。

直至本周二（18日）晚上，港女再次留言更新，指好心司機已聯絡她，稱替工司機已到大陸取回她的電話，表示若對方按承諾交還手機會再拍照更新，「我部14 pro賣600元人民幣，當初屈我1000蚊仲好啦，而家搞到自己得個吉」。

不少網友看過貼文也指港女非常幸運，「嘩咁都撞得返同一架的士，仲搵返個司機，如果真係搵返你真係好彩囉」、「咁都俾你撞得返架車！仲要你認得！原來真係天在看」、「替工司機咁衰，正更幾好都俾佢害，好彩總算搭到正更車，搵得到牽連線，等樓主報案及攞返，再睇下拉唔拉到人」。

亦有人批評涉事司機為慣犯，指拾遺不報的行為已屬違法，建議港女報警處理，「唔好放過佢，佢都係慣犯，你放咗佢繼續會有下一個受害者」、「照報警先，離X晒譜，拎返之餘拉埋佢！呢啲X街唔好畀機會佢，僥倖完只會繼續做呢啲嘢」、「司機身有屎，真係告起上嚟，就算入唔到都要冇咗幾工，仲要真係有俾人告得入嘅風險，所以唔擔心啦，做咗先算」。

延伸閱讀：

質疑小黃司機不老實繞遠路、少找錢 乘客不滿鬧爆「垃圾騙子」

等20分鐘計程車被插隊上車 司機也沒幫忙指正 港女怒斥：看我是女人好欺負

文章授權轉載自《香港01》