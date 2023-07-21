爆笑！姓屈女大生叫這名字 教授一聽以為假名惡搞 要拿身分證證清白

名字太特別也會引起生活的不便。內地１名姓屈的女大生，因名字太特別，上課登記時被教授認為是假名在惡搞，要她改用真實名字。女生也只拿出身分證來證明「那就是真名」。事件令網民笑翻，稱她上課首天就令教授留下深刻印象，「以後不能走堂了」。

綜合內地媒體報道，名叫「屈啦啦」的大學女生上網課簽到，但卻沒有簽成功，於是向老師反映問題，可是換向來十分惹笑的回覆，原來老師不相信她的真名叫「屈啦啦」，要她改回原本的名字。屈啦啦唯有交出身份證向老師強調，「屈啦啦」的確就是她的本名。

屈啦啦表示，從小到大已被很多人質疑她的名字，所以早就習慣了。她解釋家人稱這名字是隨便想出來，並沒有任何特別含意，而她亦覺得這名字很有趣。因為名字特別，亦令屈啦啦成為學校的風雲人物，即使未見過她本人也會聽過其名字，更有同學會問她是否真名。

屈啦啦的名字不但成為學校紅人，現時亦在網狀上爆紅。有網友認為，「屈啦啦這名很可愛，也很好記，父母當初可能覺得啦啦可愛」，不過也有人說，「這樣取名很敷衍」，「從孩子名就能看出父母的文化水準，好像隨口說出來。

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文章授權轉載自《香港01》