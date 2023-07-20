「如廁照」流出掀議！懷疑員工藉上廁所偷懶 1公司遭控偷拍還傳到群組

懷疑員工藉上廁所偷懶，中國廣州一家公司被指安裝監視器偷拍員工上廁所的私密照，引發網友怒斥和議論。

據中國《新浪新聞》報導稱，一張員工如廁照片的群組聊天截圖，近日在網上流傳，在截圖裡，一位名為「謝經理」的人，在群組發了數張照片，包括三名男子邊蹲馬桶邊玩手機的畫面。

該「謝經理」之後標註另一個人，要對方向這三名沒帶「離崗證」的員工進行調查，並回覆處理結果。

這張截圖發佈後，立即引發網友一片譁然，感到憤怒和不滿，認為這是公然違法的行為，並要被拍的當事人報警和起訴。

報導說，偷拍事件起初懷疑是某家銀行所為，後來經記者查證，有關銀行給予否認。

記者再跟進採訪，截圖中的單位疑似為廣州一家公司，不過經轄區派出所介入調查，未發現該公司在廁所安裝攝像頭。

另外，記者也注意到網友的猜測，如廁照片可能不是監視器拍攝的，這是因為拍攝角度是由廁所格間上方往下拍，而且照片上有浮水印，看起來像是有人用手機偷拍。

未在廁所安裝攝像頭，如廁照片為何會流出？有關轄區派出所目前仍在被指的涉事公司進行調查。

文章授權轉載自「8視界新聞網」