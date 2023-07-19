男子ATM存冥幣想換真鈔 網笑：陰陽兩界跨行要時間

許多人都希望檢查銀行戶頭時，可以看到滿滿的餘額。根據《觀察者網》微博報導，中國大陸江西有一男子因沒錢花，故異想天開將冥幣放入ATM機器中，希望透過此方式換取真鈔，不過男子最後將ATM機器用壞，仍被警方逮捕並依法拘留。

《觀察者網》微博說明，江西省上饒市廣豐公安接獲報案稱，有人向ATM機器投入冥幣，導致ATM機器故障。警方後續透過監視器發現，男子先將冥幣放入ATM機器，對機器造成損害後，還到另一機器確認帳戶餘額是否增加。

警方將男子逮捕後，男子表示自己因沒錢花，才試圖將冥幣存入ATM，希望讓自己提款卡內餘額增加，此突發奇想的行為也讓男子被公安局依法行政拘留。

新聞底下，也引來許多網友吐槽男子行為，「冥幣要燒才行，這麽大了這都不懂」、「這陰間的錢，陽間也存不了啊，大哥！」、「ATM機是氣死的」、「急著給地下錢莊存錢呢」、「這是ATM跨行轉帳，要隔一天才會到帳」。