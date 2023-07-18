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大陸女初遊香港小紅書力數4大不快經歷 斥港人態度差：不想多待1天

香港01／ 撰文：朱利安
1名大陸女子早前在小紅書發文，分享自己初次來港的不快經歷，更直言「真的不想再多待一天了」。（資料圖片）
1名大陸女子早前在小紅書發文，分享自己初次來港的不快經歷，更直言「真的不想再多待一天了」。（資料圖片）

自兩地通關後，大陸來港旅客漸增，大陸常用的社交平台小紅書更經常有關於香港的熱門話題。1名大陸女子之前就發文分享自己初次來港的不快經歷，認為入境時通關及領取行李的指示不清晰，酒店職員態度極差，不小心踩到他人並道歉後，還被對方「怒視」，與丈夫到便利商店購物，店員同樣以很差的語氣回答問題。種種經歷讓原PO在文中直斥「一看人家的表情就是覺得我們是大陸的，商場購物也是，不知道是不是歧視… …真的不想再多待一天了，我要趕快回家」。

原PO之前在小紅書發文，表示因為機票較便宜，剛好未曾到香港旅遊，故與丈夫回國時選擇了落地香港。她稱當準備入境時，2人拿着港澳通行證和護照隨着人流走到快捷通道，由於沒有明確指示，她看到相關通道顯示只要識別港澳通行證即能通過，不料在成功「過閘」後，仍被職員拉回來，稱從外國回來的人士必須到櫃台辦理，讓她大感困惑。她又指，過關後在領取行李的地方，「沒有一整個大的電子屏顯示哪個航班行李在幾號，只能一個一個找」，非常不便。

二人後來到達旺角一酒店辦理入住時，接待處職員起初只說廣東話，原PO形容他們表示聽不懂後，對方卻顯得很不耐煩，「內容說什麼特別快我也沒聽見」，她再問房間的樓層時，職員只拿房卡「讓她看」，並重複剛才的說話。

原PO續稱，她與丈夫在遊港期間曾在港鐵上不小心踩到別人，他們已立即道歉，未料「那人還瞅我們」；其後路過1間便利店，丈夫詢問打火機的價格，卻換來態度極差的回覆，「老闆說上面不是寫的價錢，那個便宜那個語氣真的是沒誰了」，因此他們最終沒有消費便離開。

她在文中表示，該次在香港旅遊的整體經歷非常不愉快，「給我的感覺就是人多，服務態度不好、物價高，而且每次都是很客氣地說話，對方都很不耐煩說粵語」，並認為2人是首次來港，人生路不熟，自然有許多不明白的地方，「一看人家的表情就是覺得我們是大陸的，商場購物也是，不知道是不是歧視，但是我想說的是，真的不想再多待一天了，我要趕快回家」，直言將來也不會再次來港。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 小紅書 丈夫

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