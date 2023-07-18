能裝什麼？她驚見IKEA推迷小環保袋 網揭用途：防水不怕髒

無論是出門購物、採買日常用品或旅遊時，許多民眾已經習慣自備環保袋來放置物品，其中IKEA推出的大容量藍色環保袋深受許多人喜愛。近日有網友發現，IKEA推出了一款超級小的環保袋，幾乎只和她的手掌一樣大，並發文詢問「這個可以裝什麼？」 ，貼文曝光後，掀起網友熱烈討論。

有大陸網友在小紅書發文表示，近日在IKEA發現一款尺存無敵小的藍色新款環保袋，雖然此袋子有拉鍊和鑰匙鍊，但實際上能裝的物品很有限，且一個袋子價格是人民幣4.99元（約新台幣21元），和其他大容量環保袋的價格也差不多，令她好奇發文詢問這款迷你袋用途，「感覺好小一個可可愛愛的，不知道能裝些什麼，想問問你們都是怎麼用的啊？」 。

貼文曝光後引發大陸網友一陣熱議，許多人分享買來後，主要拿來裝鑰匙、錢幣和藍芽耳機，而且能將鑰匙鍊掛在包包上，出門不再忘東忘西，「可以拿來裝零錢」、「有人拿這個裝耳機」、「這個夏天出門拿快遞，用這個裝鑰匙太友好了」、「我拿來裝學生證，防水還不怕髒」。

也有不少人歪樓幽默留言，「拿來『裝可愛』」、「裝我的自尊心」、「裝我的素質和薪水」、「裝智商」。

實際查看台灣IKEA官網，也有販售同類型的迷你環保袋，但顏色不是經典藍色，而是白色，一個袋子販售價新台幣29元，目前只在實體店販售。官網也解釋，此袋子不僅能防止物品掉出，而且清洗也很方便，「用水沖洗並晾乾，容易保持乾淨」。