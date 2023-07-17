吃毒菇出現幻覺「看見怪獸」 男當自己是鹹蛋超人拯救宇宙

7月雨水多發，是野生菌瘋長時節，許多人出於好奇或嚐鮮購買野生菌菇食用。

不過，昨日（16日）安徽辛先生卻因食用蘑菇「見手青」中毒住院，在病床上出現幻覺，誤以為自己是超人（Ultra）拯救宇宙，引發網民熱議，紛紛表示「想試試」；但有網民提醒，野生菌食用有風險，輕則入醫院，重則傷及生命。

當事人辛先生介紹，這段時間看到很多人吃見手青，很想嚐一下，便通過網購買回家煮來吃。食用完後，到下午時候肚子卻開始不舒服，出現頭暈惡心、看東西有重影的症狀，隨後前往醫院。

他稱自己中毒程度算輕微，晚上就好了。只是中毒期間產生了幻覺，彷彿看見了怪獸，而自己則變成了超人與怪獸打架，並成功將其擊敗。病床上，辛先生擺出了各種超人的經典姿勢，甚是滑稽。但辛先生稱，見手青很好吃，下次還會吃，不過一定要做熟。

有網友表示，很想體驗這種致幻的感覺，想買來吃一些。不過也有網民提醒，食用野生菌菇中毒，輕則入院，重則傷及生命，一定要謹慎食用。

據悉，「見手青」是雲南地區對多種牛肝菌的俗稱，因切開後顏色發黑因而得名。不當製作食用，容易出現中毒現象，輕則腹瀉、幻覺，重則昏睡不醒，耽誤救治可能造成性命威脅。

網友討論「想嘗試一下當奧特曼的感覺，頭暈惡心嘔吐啥的咱先不說」、「毒蘑菇殺傷力太強了，之前深圳有個家庭爬山摘了一些白蘑菇回家，全家人腎衰竭只能換腎+透析」、「強烈不建議！致幻只是其中最小的副作用，中毒很容易導致肝腎衰竭，永久性功能受損」、「人生中有如此一次經歷，也不枉此生了」、「愛麗絲當年就是吃了蘑菇，才有了夢遊仙境吧？」、「這就是為什麼明知道吃雲南的蘑菇會中毒每年雲南還那麼多人吃」。

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文章授權轉載自《香港01》