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偷功德箱被逮！陸男辯「菩薩比OK允許借錢」 網傻眼：那是三年起步

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大陸一名男子偷寺廟的功德箱，還辯稱只是跟菩薩「借錢」。圖／取自極目新聞微博
大陸一名男子偷寺廟的功德箱，還辯稱只是跟菩薩「借錢」。圖／取自極目新聞微博

中國大陸江西一名男子盜竊寺廟功德箱，竟辯稱他拜了菩薩要求「借錢」，菩薩比了「OK」表示同意。

《8視界新聞網》根據《極目新聞》報導，江西省上饒市弋陽縣警方本月8日接到舉報，指雙巖寺功德箱內的財物多次被盜。

警方到現場展開調查，發現一名男子多次出現在寺廟內，頻繁打量放置在功德箱中的財物。

警方查出男子身份之後鎖定他為嫌疑人，本月11日逮捕了他。

男子在接受問話時竟稱，他是拜過了菩薩才「借錢」。他說，「我和菩薩說了我會還，她也給了我一個『OK』手勢。」

男子供稱，他平時會去寺廟周邊的水塘洗衣服，發現功德箱平時無人看管，也沒有上鎖。

男子在6月初手頭緊，就趁著無人注意的時候，從功德箱中拿走了一些錢。起初，男子非常擔心，但一直沒有人報警，他就開始一有時間就去查看功德箱。

目前，男子因涉嫌盜竊他人財物，已被警方依法採取行政拘留12日的處罰。

有網友就說，「那不是『OK』，是三年起步」。也有網友稱男子「機智」。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

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