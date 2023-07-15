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垃圾車送貨？直擊男子從垃圾車斗拎出貨物 網友：隔住個mon都有味

香港01／ 撰文：謝茜嘉
近日網路上流傳一段影片，有人用垃圾車運載貨物，並於紅綠燈前明目張膽下貨，引來網友嘩然。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）
近日網路上流傳一段影片，有人用垃圾車運載貨物，並於紅綠燈前明目張膽下貨，引來網友嘩然。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有客貨車不用，要用垃圾車送貨？近日網路上流傳一段影片，有人用垃圾車運載貨物，並停車於紅綠燈前明目張膽下貨，引來網友嘩然，有人猜測部份貨物是食物，「兩箱白色盒好像急凍有頭虎蝦」，直言「盒盒貨都酸酸餿餿」、「隔住個mon都有浸味」。

有港男於facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳一段5秒影片，影片從後方車輛內拍攝，可見到一輛垃圾車停在紅綠燈前，垃圾車斗打開，內有多箱貨物，一名男子站在車尾卸貨，將一箱箱貨物搬到手推車上。

影片引來熱議，有網友猜測，「走私？」、「我沒看錯的話，其實是食物」、「這樣肯定是送貨」。有網友表示，該輛垃圾車可能並非用來裝載垃圾，「垃圾車只是表面，實際上，它是一輛貨車」、「看起來像一輛全新的車，沒有裝過垃圾」、「有垃圾車並不是裝垃圾，而是紙張回收車，這輛這麼乾淨，估計應該是，但都用來運貨」，有人開玩笑說「送貨期間不小心夾扁貨就完蛋了」。

有網友批評在這位置下貨是違法，「雙黃線和紅綠燈前停車下貨，沒有警察嗎？」。根據運輸署《道路使用者守則》，司機不應在會對其他道路使用者造成危險、阻塞交通或使別人不便的地方；會阻礙他人視線的地方（如路口或過路處附近）；會使行車路面縮窄的地方；在緊急服務車輛會停留或出入的地方；及會對行人造成危險或不便的地方，特別是在行人可能會橫越馬路的地方（如行人斑馬線處、路口或附近，以及交通安全島附近），讓車輛停留、停候或上下貨。

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文章授權轉載自《香港01》

垃圾車 香港 紅綠燈

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