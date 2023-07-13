私家車5秒狂震影片引熱議！網友爆笑估背後真相：是地震嗎

泊於路邊的私家車竟會離奇震動？有網友近日分享影片，顯示1輛停泊於路邊的私家車，似在未有發動的情況上下震動，而車內疑似有人，引來大批網友熱議。網友更爆笑留言，猜想「車震」背後真相，「是地震嗎」、「小黃司機太尿急，打尿顫嗎」。

相關片段由網友上傳至Facebook群組「計程車司機資訊網 Taxi」，原PO未有交代拍攝地點，從車牌可見，影片應是在香港拍攝。長約5秒的影片片段可見，拍攝角度由車廂向前對着灰色私家車車尾，灰色私家車不斷上下震動，未知是否有人在車內，亦無法得知「車震」背後真相。

片段引來大批網友留言，嘗試拆解「謎之震動」的原因，「這麼早就在試避震器」、「大白天就這麼刺激」、「這輛車有帕金森氏症」、「dancing car」、「原PO拍片阻人XX燒袋呀」。

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文章授權轉載自《香港01》