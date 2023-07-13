好詭異！他入住飯店驚見道路反射鏡 一票人驚呆曝真實用途

不少人會趁著休假規劃一場旅遊放鬆心情，但如果投宿飯店遇到不合意的裝潢與突發事件，難免會降低旅遊興致。一名大陸網友日前入住飯店時，撇見房間天花板角落竟有一面反光鏡，他好奇發文詢問，「我記得這玩意一般是馬路上才有的吧？」，不懂飯店擺設這面鏡子的用意是什麼，貼文一出掀起熱烈討論。

一般道路反射鏡是幫助路上駕駛查看附近周圍人車狀況，沒想到竟然成為飯店裝潢之一！一名小紅書網友發文表示，他旅遊入住當地一間飯店，一進房就四處查看衛生用品和設施有無問題，結果一抬頭，卻發現天花板角落有一面道路反射鏡，令該名網友相當疑惑，「不懂就問，酒店房間裡這個是幹嘛的？我記得這玩意一般是馬路上才有的吧？」，不解飯店擺設反射鏡的用意是什麼，並發文詢問其他網友。

大陸網友發現，房間的反射鏡正對著床，不禁好奇到底用途是什麼。圖／擷自小紅書

貼文曝光後引發討論，有些人聯想到近年不少飯店發生的偷拍事件，呼籲原PO注意鏡子有無暗藏針孔攝影機，「這房間有問題，換一間別問！」、「可能是個單面鏡，裡面有攝像頭」、「鏡子對著床，別住換一間」。也有許多人歪樓幽默表示，「讓房間的車轉彎用的」、「此乃照妖鏡」、「方便欣賞自己的美貌」、「房間太大怕你迷路」。

有網友猜測，這飯店可能是足療按摩店改裝的，或者有些房間是用來做足療，「足療按摩店安裝這個硬性要求，方便讓監督人員在不打擾別人正常服務的情況下，在門外藉由鏡子看裡面有沒有從事非法行為」。

也有人說道，曾問別家飯店為何裝這種反射鏡，對方則說，是讓警察檢查時，可以站在門口就能看到床。