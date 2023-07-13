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惹錯人！囂張壯漢衝撞痛打年輕人 反遭「9揪1」打到求饒

香港01／ 撰文／布萊恩
青衣壯男雙拳難敵「9人18手」，最終搖手連連求饒。圖／截自影片
青衣壯男雙拳難敵「9人18手」，最終搖手連連求饒。圖／截自影片

惡人自有惡人磨？大陸網路瘋傳一段影片，見到有穿綠色上衣的壯男在街上囂張跋扈，故意碰撞2名男子引發爭執。起初綠衣壯男憑著身形優勢壓制2名男子，然而下秒2男子的幫手從四方八面湧出，綠衣壯男雙拳難敵「9人18手」，最終搖手連連求饒。

影片引來網民熱議，直指結局「大快人心」，批評綠衣壯男「這下長記性啦」、「就是欺軟怕硬」、「這種人就是欠打」。

該影片今年4月起於內地微博、抖音等平台瘋傳，未有提及確實時間和地點。從影片見到，一名綠衣壯男收起雨傘沿人行道前行，見到迎面走來2名膊貼膊男子，但他竟選擇撞開2人從中間走過。

被撞的黑衣男心生不忿，回頭揮拳打向綠衣壯男頭部，綠衣壯男隨即回敬一招「下盤踢」，把黑衣男掃跌在地。另一名白衣男子見朋友被襲即加入戰團，3人扭打在一起，但綠衣壯男憑著體形優勢，把2名男子按倒在地。一番掙扎後，黑衣男站起來打電話，似在叫幫手，白衣男則繼續與綠衣壯男以摔交技對撼，卻仍被壓制。

這時3人稍稍收手並對罵，綠衣壯男亦打電話似在求援。不一會黑衣男再次出手，3人繼續纏鬥，就在黑衣男及白衣男不敵之際，四方八面突然湧出幫手，形勢瞬間逆轉，綠衣壯男突然變成「1打9」，被打到無法還手，只能抱頭防守，但頭部面部仍被多下重擊。

最終綠衣壯男被「18手」連環拳逼到柱旁，唯有連連搖手求饒。眾人看到綠衣壯男求饒，交談一會後亦停手離去，只留下綠衣壯男1人在場，而他繼續打電話。

影片引來網民熱議，認為青衣壯男下場「大快人心」，「這下長記性啦」、「被揍的正常，故意衝撞，還從中間走過」、「沒有眼睛的嗎？就是欺軟怕硬」、「這種人就是欠打」、「雙拳難敵 18人手」、「笑死我了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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