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為何蘋果直營店員工1年輪換3種顏色T恤？ 內行人揭背後涵義

聯合新聞網／ 綜合報導
有大陸網友好奇詢問，為何蘋果直營店員工到了特定時期都會穿一種顏色T恤，掀起熱烈討論。合成圖／擷自小紅書、庫克微博
有大陸網友好奇詢問，為何蘋果直營店員工到了特定時期都會穿一種顏色T恤，掀起熱烈討論。合成圖／擷自小紅書庫克微博

日前有一位大陸網友穿綠色T恤逛蘋果直營店時，一進門就發現店內所有員工也穿綠色T恤，令他尷尬愣在原地，沒想到穿普通T恤也能撞衫，發文詢問「是有啥日子嗎？」，貼文引來網友熱烈討論，不少人笑翻「有人找你服務嗎？」、「混進員工內有打折嗎？」，也有人解答蘋果店員工一年至少會穿三種顏色T恤，並解釋背後意義。

「是有啥日子嗎？為什麼都穿綠色了？」一名小紅書網友發文表示，近日他去逛當地一家蘋果直營店時，一進門就驚覺周圍員工和他一樣都穿綠色T恤，而且還沒有色差，沒有一絲違和感，令他當場愣在原地，沒想到有朝一日能「無縫接軌」扮成蘋果店員工，並發文分享自己經歷。

有大陸網友6月中逛蘋果直營店時，發現店內員工都穿綠色，和他身上T恤「巧妙撞衫」。合成圖／擷自小紅書
有大陸網友6月中逛蘋果直營店時，發現店內員工都穿綠色，和他身上T恤「巧妙撞衫」。合成圖／擷自小紅書

貼文一出引發熱烈討論，吸引超過3千名網友按讚，許多人紛紛虧原PO，「你是怎麼做到綠的一模一樣」、「哈哈哈...打入工作人員內部」、「哈哈哈...笑死了」、「這位員工，上班怎麼不掛工牌啊」、「有人找你服務嗎？」、「愣著幹嘛！給我介紹新款ipad」。

有內行指出，蘋果直營店員工一年至少會輪替穿藍色、綠色和紅色等長短袖上衣，藍色是平日穿、綠色是環境日、地球日會穿，而看到紅色就代表聖誕季，另外還有一件黑色外套。

過去也有小紅書網友發文詢問穿黑色外套的蘋果店員工負責什麼，有人留言笑說，「當看到員工穿黑色外套，沒有特別意義，只是他怕冷而已」、「就是秋冬天會穿的喔」、「我朋友在蘋果工作，各種短袖長袖不同顏色的全都有，一年四季都不用買衣服了」。

有內行人指出，一般來說，蘋果直營店員工平日穿藍色（左），碰到4、6月地球日和環境日會穿綠色（中），到了年底聖誕季，則會穿紅色（右）。合成圖／擷自庫克微博、美聯社、小紅書
有內行人指出，一般來說，蘋果直營店員工平日穿藍色（左），碰到4、6月地球日和環境日會穿綠色（中），到了年底聖誕季，則會穿紅色（右）。合成圖／擷自庫克微博、美聯社、小紅書

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