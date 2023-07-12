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最牛釘子戶！民宅13年來不肯搬遷變成「巨人之眼」震驚網友

香港01／ 布萊恩
廣州1名梁姓女子13年前因不滿政府賠償方案拒絕搬遷，如今房子四周被公路包圍，令路面形成「巨人之眼」，引來網友熱議。（影片截圖）
廣州1名梁姓女子13年前因不滿政府賠償方案拒絕搬遷，如今房子四周被公路包圍，令路面形成「巨人之眼」，引來網友熱議。（影片截圖）

這個「釘子戶（拒絕拆遷戶或拒絕搬遷戶）」也太強了吧？廣東廣州1名梁姓女子13年前因不滿政府賠償方案而拒絕搬遷，當地政府於是繞過其房子，在周圍架橋建設高速公路。如今13年過去，公路已起好，但梁宅仍不動如山。該處高空照片曝光後震驚網友，原來梁女的房子身處高速公路的核心，四周被公路包圍，房子如同眼睛瞳孔般，令路面形成「巨人之眼」，引來網友熱議。

綜合大陸媒體報導，梁女房子位於海珠區環島路上，當地政府於2010年決定在該地修建海珠湧大橋，以加強城市建設。然而由於政府無法提供理想中的替代房產，梁女拒絕搬遷，多番交涉不果下，政府決定繞道修建大橋。

從網上流傳航拍影片見到，梁女房子就像「夾心餅」般被高速公路圍着，公路下方位置則留有1條通道，讓房子的住戶出入。另外，豎立在中間的梁女房子，與高速公路組合起來恍如巨人眼睛，自高速公路完工後，當地成為打卡景點，被形容是「海珠之眼」。

雖然公路上車來車往，也有不少行車嘈音，但梁女接受傳媒訪問時稱，「你覺得這裏的環境很差，但我覺得這裏安靜、自由、愉快、舒適」。當地官員表示，會繼續與梁女溝通，審視安全問題。

據報道，當局稱曾向梁女提供多種住房選擇，但均被梁女拒絕，亦有指梁女要求補償4間公寓，惟政府只願意給予2間，因未能達成共識而沒有搬遷。

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文章授權轉載自《香港01》

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