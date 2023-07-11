8個月孕婦坐地鐵無人讓座小紅書訴苦 反遭網民批「道德綁架」

讓座問題常引起爭議，大陸日前有懷孕8個月的婦女在小紅書上發帖訴苦，指坐地鐵時沒有人願意讓座，甚至有人將背包放身旁佔座，也不主動將背包拿起來給別人坐，後來有好心女乘客留意到她，於是起身讓座，令她十分感慨。

然而，貼文竟引起不少大陸網民反感，有人認為PO文者已經得到別人讓座，還以孕婦身份發文公審他人，批評她「很會道德綁架」；但亦有人認為該名孕婦的經歷能令人反思「如今社會多冷漠」、「現在社會怎麼了」。

該孕婦在小紅書上以「孕八月，地鐵真的沒有人讓座」為題發文訴苦，她表示自己懷孕已有8個月，坐地鐵時未能找到空座位，而坐着的男乘客全都不讓座，甚至有人用背包多佔個座位，「也沒有任何拿下來騰位置的意思，只是在冷眼看着我找位置」。她無奈地抓住扶手站立，這時有好心女乘客看到了她，即時起身讓座給PO文者。事後她發文感謝對方，又感慨地表示「真的只有女生心疼女生」。

貼文發出後即在網上引起極大迴響，不少大陸網民反而批評她以懷孕為由「道德綁架」其他乘客，「不是有人給她讓座了嗎？難道還要全車廂的人全體起立嗎」、「你以為你發這些好像能讓所有人都給孕婦讓座，但其實只會讓反感的人愈來愈多啊」、「明明張個嘴讓人家包拿開就解決了，非得拍個照，發個小紅書」。

原PO事後再發文補充，她一向由丈夫開車送上班，只是下班容易塞車所以才坐地鐵。她表示，起初懷孕時面對有人好意讓座基本也不會坐，只是在懷孕7個月起，開始久站會有不適，才希望能多坐着。她又表示並非要求身體不舒服的人讓座，但是就呼籲「拿包佔座的人要有自覺心」，應主動將手袋拿下來給別人坐。她又提到，覺得7、8年前「大家還是很樂意互相讓座」，希望社會能夠「多一些溫暖，多一些愛心」，將來也會教育孩子「不舒服就不要讓座，如果他狀態還可以，那麽遇到老弱病殘孕的人群時，一定要積極起身讓座」。

有網民留言力撐原PO，認為讓座是傳統美德，「姐姐你沒有錯，盡量少影響心情安心養胎」、「當人開始不同情孕婦這種暫時性的弱者，人性的閃光點就消失了」、「評論區的人戾氣真大，從小受的教育都去哪兒了？中華民族的傳統美德被你們吃掉了嗎？」、「下面的評論太多人惡語相向了」。

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文章授權轉載自《香港01》