硬闖麥當勞男廁！5大媽急喊「沒男人上、怎麼不能用」 最終踢到鐵板

人有三急女廁停用，女性就可以闖入男廁？香港網絡瘋傳一段「大媽硬闖男廁」影片，可見麥當勞男經理打開了男廁廁所門，用普通話勸喻在男廁內的數名女子離開。不過女子卻以普通話反問「現在有男人上嗎？」、「怎麼不能用啊？」，男經理只好強調是「規矩」，最終5名女子逐一離開男廁。

影片引來網友熱議，不少人批評相關女子行為不妥，「不文明」、「野蠻行為」；也有網友認為毋須小事化大。另有大批網友讚揚經理應對方法，「經理好樣的！」。

有網友昨日（7月8日）於Facebook上載該段48秒影片，留言指「女廁正在清潔中，就可以大搖大擺走進男廁」。

影片可見事發地點為某間麥當勞分店，男經理打開了男廁廁所門，用普通話向男廁內的女子說：「很趕的去公廁嘛，這是男廁，不行的。」女子聞言未有離開，以普通話反問：「現在有男人上嗎？」，男經理則回應「沒男人也不可以進啊，規矩來的嘛，出來出來出來」。

儘管男經理多次催促，數名女子仍未有理會，強調自己未上完廁所，其中1人再反問：「怎麼不能用（男廁）啊？」男經理只能繼續勸喻：「妳們先出來，男人怎麼進去用啊？這是男廁！怎麼能這樣！」

在經理鍥而不捨勸喻下，女子終於魚貫離開男廁。原來當時女廁內共有5名女子，當中4名講普通話，最後一名女子離開時則以廣東話向經理抱怨，「隔籬（女廁）鎖咗門啊嘛！等咗好耐喇，都唔開門！（旁邊女廁門鎖起來！等很久了，都不開門）」。經理勸她們「等多陣」，並向女廁清潔工了解，清潔工則表示，「佢（女子）又唔敲門，我點知佢喺度（她又不敲門，我怎麼知道她在這裡）」，影片至此結束。

影片引來網友熱議，不少網友批評片中女子行為不文明，「進男廁還這麼兇」、「野蠻行為」、「神經病」、「他們自己都不尷尬」、「下次男廁清潔，男人可不可以進女廁？」，又大讚經理處理方法，「經理好樣的」。

也有網友認為毋須小事化大，「很小事」。另有網友歪樓，關注小小的男廁竟可容納5名女子，「怎麼可能老麥WC（廁所）能進這麼多人……」、「都可以湊一桌打麻將了！是在裡面打麻將？」。

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文章授權轉載自《香港01》