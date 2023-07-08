被妻子罵「沒用」後爆炸！狠男自宮狠切4刀 放話「很貴就切了」嚇壞醫生

吵架時很容易失去理智，一不小心恐釀成大錯。大陸一名男子跟妻子吵架時被罵了一句「沒用」後理智斷線，當場拿起水果刀自宮，怒切4刀且下手之重。事後男子因大出血而被送醫，沒想到他卻告訴醫生「治療太貴的話就切了（生殖器）」，充滿骨氣的發言讓醫護人員為之震驚，所幸修復手術大成功，男子的生殖器順利接了回去。

根據陸媒《極目新聞》、《溫州都市報》報導，事件發生在大陸溫州的永嘉縣，31歲的阿嘉（化名）與妻子結婚多年，兩人育有一女。一日，夫妻倆因瑣事大吵一架，妻子氣不過罵了阿嘉一句「沒用」，讓阿嘉頓時情緒失控，當場拿起一旁的水果刀「自砍下體」，且每一刀下手都很狠。

阿嘉因下半身血流如注，而被送往當地的市區醫院治療，該院的醫生觀察傷口後認為「保不住了，只能整個切掉」，但仍建議阿嘉轉診到溫州醫科大學附屬第一醫院，看看能否有轉圜機會。隨後阿嘉坐上救護車轉院，途中下體仍持續流血，不僅傷口上的紗布染血，連車上都留有一大灘鮮血。

轉往溫醫大附醫院後，阿嘉直白地向醫生表示，「保住要多少錢？如果要10萬元（人民幣，約新台幣42萬元），就切了算了」。豪語嚇壞現場醫生，接診的泌尿科醫生先是安撫稱「及時動手術，還是有很大的機會保住（生殖器），也不用這麼多錢」，並立刻為阿嘉檢查傷口。

泌尿科醫生看見傷口後也倒抽一口氣，他表示，阿嘉自宮後的傷口極深「至少切了4刀」，刀傷主要在龜頭與生殖器冠狀溝上，且陰莖兩側的海綿體已完全斷裂，尿道的海綿體也快斷了，整個生殖器僅剩尿道和腹側皮膚還連著，若不趕快動手術止血，阿嘉很可能會出現失血性休克，甚至永遠失去性功能。

所幸經過多名醫生的治療後，阿嘉的生殖器順利恢復，不僅刀疤癒合，連功能也成功復原，最終平安出院。