2年沒回家發現大門被封死 報警才知鄰居偷偷「打通牆壁」入住

中國大陸遼寧省朝陽市一名女子在網路上發布影片稱因為疫情的關係，搬離了原本住處，近日回到自己兩年沒住的房子，發現大門竟被隔壁鄰居用衣櫃封住，懷疑裡面被鄰居打通使用，並曬出自己的房產證，此事在網路上引發熱議。

據《瀟湘晨報》報導，這名于姓女子早在2021年，曾通過訴訟確認3套房屋的產權歸屬，且一、二審皆勝訴，判決書上提到，開發商因為與小額貸款公司有債務糾紛，將房屋抵押給于姓女子。

這3間房屋並不全在同一樓層，其中一間位於大樓14樓，于女2021年便沒有再回去入住，直到接到樓下住戶的電話，被問到「14樓的房子是已經賣出去了嗎，怎麼開始裝修了？」，才發覺事情不對勁，於是立即回去察看，返家後看到自家大門被整套大衣櫃擋住，透過樓下住戶才得知應是隔壁的龐姓鄰居占用她14樓房屋，並懷疑鄰居將屋子打通，想詢問對方但完全不接電話，無奈之下只好報警處理。

于姓女子懷疑鄰居將屋子打通。圖／取自微博

事後警方確認房子被鄰居打通，一層兩戶的房子被打通成了「大平層」，事件發酵後，鄰居也沒有出面與于女協商解決此事，只能上法院起訴鄰居，龐姓鄰居則聲稱房子也是房地產公司抵押給他的，不過法院未採信龐先生的說法，最後是于女勝訴。