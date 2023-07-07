開冷氣要加錢！小黃司機公然濫收車資：我是單親媽 遭投訴下場慘

即使生活困難，也不應以非法方式謀財。大陸網絡流傳影片，顯示四川有學生乘計程車回家時，平日約為60元（人民幣，下同，約240新台幣）的車資被女司機加至100元（約400新台幣），即多收約40元（約160新台幣），另要加收30元（約132新台幣）的冷氣費。女司機更於車程中多次傳語音訊息向其他行家抱怨，甚至直接向學生怒吼：「我就一個單親媽媽掙點血汗錢，我敲詐你好多嗎？」乘車學生不滿司機所為，事後向政府部門舉報，當局調查後發現，涉事車輛並非出租車，屬非法營運車輛，指將尋找涉事車主及處罰。

該段名為「網曝出租車暑期漲價三倍，額外收空調費」的片段周日（2日）被上傳至大陸網絡，引起網友關注。片段顯示，女學生從學校乘車到綿陽火車站，與女司機於行車途中一直就車費問題爭拗，學生直斥女司機趁暑假回家高峰期濫收車資，原本每人20元的車費，一開始竟被要求加3倍至60元。雖然最終雙方協議3人車費共100元，但當學生要求司機開冷氣時，對方竟要求額外加收30元。

面對學生質問，女司機一直「黑面」，又稱自己生活困難，反問：「我就一個單親媽媽掙點血汗錢，我敲詐你好多嗎？」後來學生明言要舉報濫收車費的行為，司機聞言竟直接回罵稱，「你就舉報我啊！我和我女子不吃飯了」，又於車程中取出電話，向行家發語音訊息抱怨：「這幾個女娃娃兇得很、歪得很，還舉報我！」

事後3名學生決定向政府部門投訴及舉報，影片曝光後亦引起瘋傳討論，網友紛紛批評涉事司機行為過份，「你單親媽媽跟乘客有什麼關係，又不是乘客造成的」、「不管你是什麼身份，自己嘴裏都說自己是敲詐了，那就是不對的，希望有關部門可以好好處理這件事」、「真的好過分啊，你單親媽媽不容易，人家學生也不容易啊」。

綿陽市交通運輸局經查證，發現涉事車輛不是出租車，疑似非法營運。北川羌族自治縣綜合行政執法局其後介入處理，調查後發現相關車輛並非網約車，屬非法營運車輛。當局通過「天網」監控，查出涉事車輛車牌及車主身份，遂安排人員到車主登記地址調查，表明會針對非法營運行為，按照規定處罰。

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文章授權轉載自《香港01》