露體！情侶大馬路上爭執 女子當眾脫掉上衣半裸露胸 網：作賤自己

情侶爭吵本是很平常，但切勿做出過激行為！大陸近日流傳1段影片，見到一對男女在馬路上爭吵糾纏，女子一度在地上又坐又臥，男子則一度想駕電單車離開，詎料女子竟然在當場直接脫掉上衣，登時赤裸上身春光乍泄，嚇到男子立即走回來，用自己的黑色上衣將女友「兜頭笠」，嘗試遮蓋其上身。網民猜測可能是情侶爭執，但指女子行為不當，「懲罰自己便宜別人」、「何必作賤自己呢？」。

大陸社交媒體日前瘋傳1條影片，片長約13秒，文字描述指事件上月12日發生在廣東，見到一對男女在馬路上糾纏，2人四手緊抓對方，女方繼而臥在地上，甚至用腳踹向對方，男方無計可施，打算駕駛電單車離開，但仍然回頭望女方，豈料女方見狀突然脫掉上衣，對着車來車往的路面赤裸上身，嚇得男方即刻走回來，用自己黑色上衣將女友「兜頭笠」，試圖遮蓋其肉體，以免春光繼續外泄。

影片引來不少網民討論，估計「情侶大街上發生爭執，女子一氣之下竟直接脱掉衣服，這是何必呢？要臬，會自尊自愛」「這麼情緒化做事極端」、「懲罰自己便宜別人」、「何必作賤自己呢？」。

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文章授權轉載自《香港01》