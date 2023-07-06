只有想不到沒有做不到！大媽高鐵上「電鍋」盛飯大吃特吃

帶著電鍋上車吃飯認真聞所未聞！中國大陸網路上近日流傳一段影片，有大媽竟攜帶電鍋搭乘高鐵，更在車廂內開吃，用鐵勺從電鍋內盛出米飯，引來網友質疑她是使用座位下方的插座煮飯，擔憂於車廂內使用大功率電器會引致火災，批評「大媽真的無極限」、「過分，真是丟人現眼」。不過，有目擊者之後代為澄清，指大媽是提前煮好米飯後再帶上高鐵，並未使用高鐵電源。

從網上流傳影片可見，在一輛中國大陸的高鐵上，有大媽將電鍋放在座位桌板上，隨後拿出鐵勺從電鍋內盛出米飯。大媽的舉動惹來旁邊乘客注目，除PO影片者和身旁乘客一同拿出手機拍攝，坐在大媽後方的另一名大媽乘客甚至站起身，觀看她究竟在做什麼。大媽則無視眾人注視，盛滿一碗飯後，將飯交給身旁的大叔，再繼續盛第二碗飯。

影片曝光後引來網友批評大媽行為自私，質疑她濫用高鐵電源使用大功率電器，「這樣做很危險，如果其他人也這樣做，多台大功率電器使用容易造成火災」、「只有我們想不到的，沒有大媽做不到的」，有網友揶揄「你怎麼不帶個電磁爐來再炒兩個菜呢」、「大媽、大叔，不如索性弄個海底撈火鍋吧！」。

不過有網友猜測大媽是提前煮好飯，「熱氣都不冒，怎可能車上搞得」、「肯定是出門前做的，怕浪費。裝盒子裡還不如帶上小電鍋」。有網友指出，若不是使用高鐵電源煮飯就沒問題，大媽只是想省錢，「高鐵可以吃東西，帶自家煲好的飯菜有問題嗎？管的太寬了吧，閒得慌」、「對於很多老人來說，能省一元是一元，不捨得花錢買盒飯的」、「可能是嫌高鐵快餐盒飯不好吃還貴，所以乾脆自己從家帶一鍋新鮮米飯」。

陸媒《九派新聞》其後聯繫到目擊者，指出影片是於6月29日在武漢通往重慶的高鐵上拍攝，闢謠稱「大媽並沒有在高鐵煮飯，而是提前煮好後帶上高鐵吃，沒有安全隱患」。

鐵路客戶服務中心工作人員指出，高鐵上的插座功率僅為220w，只供手機、電腦等設備充電，使用功率過大的設備會導致電路損壞，影響行車安全，提醒若在高鐵上看到旅客使用大功率設備，要及時向列車長和乘務員舉報，共同維護行車安全。

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文章授權轉載自《香港01》