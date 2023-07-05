鬼月還沒來...他搭公車驚見「窗外伸出手」 接近一看說不出話

當人碰到一些違背常理的事情時，難免會嚇出一身冷汗！日前一名網友晚上搭公車時，意外撇見附近座位的窗外，出現一隻輪廓清晰的手，他當場嚇呆，心裡狂演小劇場認為自己撞鬼了，結果憋氣仔細靠近一看，結果卻出乎預料。

「我的頭都嚇掉了！」一名大陸網友發文表示，近日他搭公車回家時，閒來無事看著車內座位發呆，結果轉頭一看，卻發現鄰近座位的窗外，竟然伸出了一隻黑手，甚至手指、手臂輪廓相當清晰。該名網友當場嚇破膽，認為自己撞鬼了，在心裡狂演小劇場，不知道下一秒會發生什麼事。

網友看到窗外黑手嚇傻，以為自己撞鬼。圖／擷自小紅書

後來他鼓起勇氣接近一看，才發現真相，原來「這隻黑手」是成都第31屆世界大學生夏季運動會海報的一部分。主辦單位在公車外面貼了海報，海報裡面有一名選手伸出手，手部恰好貼到玻璃，令乘客從車內看來，很像一隻手突然冒出來。該名網友感到又氣又好笑，「你們知道那一瞬間我有多害怕嗎！」

貼文曝光後掀起討論，許多人留言，「我也被這個海報嚇過，而且是白天」、「哇靠！大半夜給我嚇了一跳」、「雖然有點嚇人，但很好笑」、「哈哈哈第一眼確實有點嚇人」。