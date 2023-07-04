17年寒窗苦讀拚清華！重考15次 今年35歲「要去讀大學了」

中國大陸高考報名人數連年攀升，陸教育部統計，今年報考人數高達1291萬人，和去年相比增加了98萬人，而根據中國教育在線分析，復讀生也是造成高考人數增加的其中一個因素，大陸先前便有一名男子，為考上理想的清華大學重考15次高考。

今年35歲的唐尚珺因自幼受教師父親「知識可以改變命運」的觀念耳濡目染，又看到考上清華大學的同鄉發展順遂，便下定決心非清華大學不讀。他在2009年第一次高考拿到372分，此後不斷重考刷新分數，曾一度考到645分（總分750分），也曾被中國政法大學、廈門大學等知名高校錄取，但他仍堅持追求夢想拒絕就讀。

而今年高考分數出爐後，大陸網友也在瘋狂猜測唐尚珺的分數，因此他便在個人微博上澄清自己的分數為594分，同時宣布自己將結束長達17年高中生涯，準備去讀大學了，雖然仍然上不了清華，不過他也積極請益網友，望能為自己的志願選填出謀劃策。

許多網友皆在留言區為他送上祝福及鼓勵，「加油，你已經很成功了！佩服你的恒心和毅力！」、「這個分數已經很不錯了」、「加油！關注你十二年了，未來可期，砥礪前行！」、「祝唐同學把握好未來，實現自己的理想！」

也有不少網友給予他志願選填的建議，「學師範，你有17年的高三實戰經驗，哪個老師都沒你懂高三，出來直接高考名師，絕對是優秀教師」、「就盯著部屬六所公費師範生投檔線，選一個把握大的當第一志願，然後選擇自己廣西省省屬公費師範生選擇第二志願。」、「選擇公費師範生包編制那種，別猶豫了」。