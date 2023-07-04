快訊

畢業旅行變悲劇...愛爾蘭學生希臘小島狂歡 數小時內2人身亡

新店傳逆子弒母血案 鄰居見屍首分離嚇壞急報警

5年戀情吹了！吳克群情斷陳語安 親揭兩人分手原因

17年寒窗苦讀拚清華！重考15次 今年35歲「要去讀大學了」

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名35歲男子，經歷15次的大學重考，今年宣布要去讀大學了。圖片來源／唐尚珺個人微博
大陸一名35歲男子，經歷15次的大學重考，今年宣布要去讀大學了。圖片來源／唐尚珺個人微博

中國大陸高考報名人數連年攀升，陸教育部統計，今年報考人數高達1291萬人，和去年相比增加了98萬人，而根據中國教育在線分析，復讀生也是造成高考人數增加的其中一個因素，大陸先前便有一名男子，為考上理想的清華大學重考15次高考。

今年35歲的唐尚珺因自幼受教師父親「知識可以改變命運」的觀念耳濡目染，又看到考上清華大學的同鄉發展順遂，便下定決心非清華大學不讀。他在2009年第一次高考拿到372分，此後不斷重考刷新分數，曾一度考到645分（總分750分），也曾被中國政法大學、廈門大學等知名高校錄取，但他仍堅持追求夢想拒絕就讀。

而今年高考分數出爐後，大陸網友也在瘋狂猜測唐尚珺的分數，因此他便在個人微博上澄清自己的分數為594分，同時宣布自己將結束長達17年高中生涯，準備去讀大學了，雖然仍然上不了清華，不過他也積極請益網友，望能為自己的志願選填出謀劃策。

許多網友皆在留言區為他送上祝福及鼓勵，「加油，你已經很成功了！佩服你的恒心和毅力！」、「這個分數已經很不錯了」、「加油！關注你十二年了，未來可期，砥礪前行！」、「祝唐同學把握好未來，實現自己的理想！」

也有不少網友給予他志願選填的建議，「學師範，你有17年的高三實戰經驗，哪個老師都沒你懂高三，出來直接高考名師，絕對是優秀教師」、「就盯著部屬六所公費師範生投檔線，選一個把握大的當第一志願，然後選擇自己廣西省省屬公費師範生選擇第二志願。」、「選擇公費師範生包編制那種，別猶豫了」。

高考 清華大學

延伸閱讀

台灣街頭越來越多中國大陸小吃？他逛夜市傻眼「啥是冰粉」：一查全是抖音美食

小孩面前嘲笑妻「唸爛大學頭腦差」 男收謎照才發現出事了

超有才！網友分享「擡鐘人」照片 釣出吸螺人、擁慷仁、瞄利人

扯！三階面試錄取即戰力新人 摸走公務電腦就不告而別

相關新聞

17年寒窗苦讀拚清華！重考15次 今年35歲「要去讀大學了」

中國大陸高考報名人數連年攀升，陸教育部統計，今年報考人數高達1291萬人，和去年相比增加了98萬人，而根據中國教育在線分析，復讀生也是造成高考人數增加的其中一個因素，大陸先前便有一名男子，為考上理想的清華大學重考15次高考。

旺角阿伯駕電動滑板車 女子面對面坐踏板手伸老翁胯下

真正有車有女？網上討論區瘋傳圖片，顯示1名老翁駕駛着電動滑板車，以「面對面」方式載着1名女子駛出馬路雙黃線範圍，女子坐在矮腳膠椅上，手更伸到老翁胯下，而電動滑板車疑似正逆線行駛。相片惹來網民哄動，指戴鴨舌帽的老翁貌似「happy伯」，又形容是電動滑板車版本的「天若有情」，更有人指出其舉動危險又違法，「犯咗幾多條罪呢（犯了多少條罪呢）？」

韓綜用「中國國歌」當BGM 惹怒中網友「想當首爾省？」

一檔韓國綜藝由姜虎東、李昇基、裴仁爀主持的「兄弟拉麵」，在日本拉麵發源地江之島開設拉麵店推廣韓式拉麵。在最新一集裡，當店...

浙江菜攤慶祝女兒高考705分 打8.8折竟遭網暴：應免費

浙江高考成績日前放榜，金華市區一處涼菜攤老闆因為女兒考出705分的高分，有望錄取北京清華大學，在攤子上掛出公告稱推出三天...

「臉基尼」升級附帽簷、遮眼角 熱賣30萬件

夏季高溫不斷，中國防曬特產「臉基尼」銷量也逐漸成長，今夏更有商家推出創新防曬裝備「腮紅口罩」，預計將成為爆款單品。

高手！扇子大媽走位36秒砌11字賀結婚 網讚：沒人是多餘的

「養兵千日，用在一時」，平日常用扇子跳廣場舞的大媽們，能給你不一樣的婚禮體驗！大陸網絡近日流傳1段影片，山東一對新人於農村辦婚禮，村內一眾大媽發揮所長跳扇子舞助興，還為婚禮特別排練，同心協力用扇子砌字祝賀新人，創意度十足，引來網民大讚「沒有一個大姨是多餘的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦