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旺角阿伯駕電動滑板車 女子面對面坐踏板手伸老翁胯下

香港01／ 撰文／向樂高
網上流傳照片顯示，1名戴鴨舌帽的老翁騎着電動滑板，載着女伴在旺角亞皆老街行人過路處的雙黃線駛出彌敦道「黃格仔」範圍。（fb群組「車cam L（香港群組）圖片」
網上流傳照片顯示，1名戴鴨舌帽的老翁騎着電動滑板，載着女伴在旺角亞皆老街行人過路處的雙黃線駛出彌敦道「黃格仔」範圍。（fb群組「車cam L（香港群組）圖片」

真正有車有女？網上討論區瘋傳圖片，顯示1名老翁駕駛着電動滑板車，以「面對面」方式載着1名女子駛出馬路雙黃線範圍，女子坐在矮腳膠椅上，手更伸到老翁胯下，而電動滑板車疑似正逆線行駛。相片惹來網民哄動，指戴鴨舌帽的老翁貌似「happy伯」，又形容是電動滑板車版本的「天若有情」，更有人指出其舉動危險又違法，「犯咗幾多條罪呢（犯了多少條罪呢）？」

政府正就電動單車、電動滑板車，或俗稱「風火輪」的電動單輪車等電動可移動工具展開研究，了解是否適合於香港應用。研究尚未定案之際，警方近年積極打擊違法駕駛電動可移動工具的行動，涉案人士可被控多條刑事罪行。

網民把相片上載到「車cam L（香港群組）」的facebook群組，形容「果然有車有女」，顯示1名戴鴨舌帽的老翁騎着電動滑板，在旺角亞皆老街行人過路處的雙黃線駛出彌敦道「黃格仔」範圍。當時有1輛巴士駛過其身邊，電動滑板的方向與巴士相反，即電動滑板疑似逆線行駛。電動滑板車上更放有粉紅色矮腳膠椅，1名身穿波點上衣的女子以「面對面」方式與老翁對坐，手則伸到老翁胯下。

相片惹來網民關注，有人直斥老翁的行為如玩命，但有人則「錯重點」，指老翁的打扮加上與女子同行，令人聯想到「happy伯」，即經常在屯門公園與賣唱女「屯門娜娜」熱舞打賞的老翁。有人則形容兩人是你情我願的關係，「寧願在電動車（電動滑板車）上笑都不願在寶馬上哭……」，但指「其實咁樣坐喺櫈仔好危險，一跌就攬炒」，更有人稱想起經典電影《天若有情》，「準備去婚紗舖」。

不過，更多網民指出老翁已犯多宗罪，根據警方過往打擊電動可移動工具的行動，涉及的工具包括電動滑板車、電動單車、電動單輪平衡車及電動三輪車，被捕人士涉及的罪行包括駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛、駕駛時沒有戴上認可防護頭盔等等，而相片中的老翁更涉嫌在雙黃線範圍逆線行車及載人，有機會被控更多罪名。

警方曾多次強調，電動可移動工具不宜與一般汽車共同在路面上使用；亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能觸犯第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高可被判處監禁12個月及罰款1萬元。

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文章授權轉載自《香港01》

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