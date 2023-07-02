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清潔阿姨弄髒乘客衣服被索賠「磕頭道歉」 網友看法兩極

香港01／ 撰文／李納德
大陸清潔工弄髒乘客的衣服，被要求賠償後下跪道歉。（微博影片截圖）
大陸清潔工弄髒乘客的衣服，被要求賠償後下跪道歉。（微博影片截圖）

清潔阿姨為何要下跪？大陸日前流傳影片，有網民拍到浙江有火車站的清潔阿姨向乘客下跪叩頭，因為她弄髒了對方衣物被要求賠償，片段引起討論，有人批評乘客不應動不動要人賠，但亦有人反批評阿姨下跪是「道德綁架」。清潔公司其後交代事件，指阿姨在倒出飲料瓶剩餘液體時不慎濺到乘客，雙方未能就賠償達成共識，後經警方協調已和解，又指會派專人為阿姨提供心理輔導。

大陸近日網傳影片，6月30日，身穿橙色工作服的清潔阿姨在浙江1個火車站的大堂，遠處有名白衣男子指向她及揮手再行近，阿姨下跪叩頭，其後男子走開，阿姨繼續向閘機位置叩頭，之後才起身。上傳影片的網民指，事發於衢州火車站，該名清潔阿姨不慎弄髒了乘客衣服，雙方出現賠償問題，阿姨下跪向對方道歉。

網民對事件感心寒，「真有點可怕了，動不動要下跪，要賠償的」、「道歉是應該的，但是跪地就太過份了」、「應該是生活過得太難吧」，又質疑該男子應該是提出遠遠超過阿姨底線的金額，才會下跪道歉，但不清楚是乘客要求下跪還是阿姨自行下跪。不過，部份人反批評清潔阿姨下跪舉動，「動不動就下跪也是一種道德綁架，我弱我有理的體現」。

該清潔公司「一清環境管理」事後發通報，指發現網上影片後展開調查，確認30日早上8時許，他們1名清潔工在衢州火車站廁所的垃圾桶發現1個飲料瓶，裏面還有少許液體，她倒出液體時不小心濺到旁邊的乘客。

該名乘客要求清潔工賠償，但雙方未能達成共識，清潔工下跪道歉。其後有站內警察前往協調，雙方已達成和解。事發後公司安排了專業人員對清潔工進行心理輔導。

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文章授權轉載自《香港01》

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