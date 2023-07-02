快訊

奉祀泰北烈士英靈只是假戲 孤軍後裔的困難誰在乎？

AI晶片到DUV 美禁令再升級 台積600壯士該續抱或斷腕？

樹林37歲電子廠女員工過馬路 連續被2汽車撞擊送醫不治

高手！扇子大媽走位36秒砌11字賀結婚 網讚：沒人是多餘的

香港01／ 撰文／謝茜嘉
大媽快速走位用扇子砌成「祝」字，轉一轉手中扇子，隨即變成「福」字。 圖／微博影片截圖
大媽快速走位用扇子砌成「祝」字，轉一轉手中扇子，隨即變成「福」字。 圖／微博影片截圖

「養兵千日，用在一時」，平日常用扇子跳廣場舞的大媽們，能給你不一樣的婚禮體驗！大陸網絡近日流傳1段影片，山東一對新人於農村辦婚禮，村內一眾大媽發揮所長跳扇子舞助興，還為婚禮特別排練，同心協力用扇子砌字祝賀新人，創意度十足，引來網民大讚「沒有一個大姨是多餘的」。

據微博流傳的影片，3月11日山東，一對新人於農村辦婚禮，親友除於村內空地放置印上「恭賀喜結良緣」的充氣拱門祝賀外，村內一眾大媽還用扇子砌字祝福，為新人打造與別不同的婚禮。

只見36秒影片中，穿西裝的新郎和穿裙褂的新娘站在中間，穿紅裙的大媽用扇子砌成心形在外圍簇擁，下秒大媽改變陣法，快速走位用扇子砌成「祝」字，轉一轉手中扇子，隨即變成「福」字。

之後大媽散開分成兩組人，各砌出「百年」，頓了頓又迅速砌成「好合」，大媽非常熟練地接着砌出「早生貴子」字詞。最後大媽們重新合體，站在中間砌成「囍」字，一對新人似乎事前有與大媽們排練過，自動地走到「囍」字兩旁讓親友拍照。

發布影片的網民大讚此排場有創意，笑說「這排面只有村裏能給，大媽簇擁新人擺出創意祝福，沒有一個大姨是多餘的」。

延伸閱讀：

48歲鍾漢良現身畲族農村婚禮獻唱　陪飲喜酒應酬鄉親勁畀面又貼地

新娘好man！短髮女不穿婚紗被當「帥氣伴郎」　親友踢曝身份超猛

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

黃河灌溉農田要收水費 網酸：五千來年首次

綠色低碳經貿交流 200人與會

山東男開車「反覆輾妻」還拍照 網：泯滅人性、應處極刑

太熱了...北京、華北地區多地氣象站飆破40℃ 高溫達歷史紀錄

相關新聞

高手！扇子大媽走位36秒砌11字賀結婚 網讚：沒人是多餘的

「養兵千日，用在一時」，平日常用扇子跳廣場舞的大媽們，能給你不一樣的婚禮體驗！大陸網絡近日流傳1段影片，山東一對新人於農村辦婚禮，村內一眾大媽發揮所長跳扇子舞助興，還為婚禮特別排練，同心協力用扇子砌字祝賀新人，創意度十足，引來網民大讚「沒有一個大姨是多餘的」。

清潔阿姨弄髒乘客衣服被索賠「磕頭道歉」 網友看法兩極

清潔阿姨為何要下跪？大陸日前流傳影片，有網民拍到浙江有火車站的清潔阿姨向乘客下跪叩頭，因為她弄髒了對方衣物被要求賠償，片段引起討論，有人批評乘客不應動不動要人賠，但亦有人反批評阿姨下跪是「道德綁架」。清潔公司其後交代事件，指阿姨在倒出飲料瓶剩餘液體時不慎濺到乘客，雙方未能就賠償達成共識，後經警方協調已和解，又指會派專人為阿姨提供心理輔導。

港鐵男子狂踢車門大叫：為什麼要限速行駛？ 黑衣大叔超暖心勸阻

幸好有熱心大叔勸阻！香港網絡周四（29日）起瘋傳影片，見到行駛中的港鐵列車內，有位男乘客狂踢車門，並向座位方向大叫「為什麼要慢速行駛呀？」、「為什麼你要開慢車啊？」，其他乘客均開聲勸阻，但男子依然無理由的繼續踢門。其後有1名熱心黑衣大叔行近，指男子已「踢凹」車門，並帶他到扶手位置站穩，低聲道「深呼吸」、「不要再踢啦」。許多網友認為該男子可能有情緒問題，呼籲大家要多體諒，但狂踢車門屬危險情況，應立即通知車長，又大讚黑衣大叔出手阻止，「好勇敢，阿叔」。

網傳港大宿舍疑爆欺凌 住宿生慘遭逼聞腳掌拖鞋閉嘴擰頭仍被壓制

校園欺凌對受害人的影響深遠，無奈卻一直禁之不絕。最近有網上討論區流傳多張疑於大學宿舍內拍攝的影片截圖，顯示1名男生被至少4名男宿生壓制，其中1人伸腳並直接放在男生的臉上，又有人拿出拖鞋強迫該名男生聞。

影響上級檢查視野？甘肅農戶門口玉米被強制拔掉 涉事幹部道歉

甘肅一農戶平日在家門口種植玉米，日前被村幹部要求拔掉，他認為可能是擔心上級檢查經過他家門口的路段時「影響視野」；事情曝光...

蛋塔1個原價4290元 網酸：金子做的?

上海新晉網紅店「裕蓮茶樓」的焦糖蛋塔，一只原價999元（人民幣，下同，約137.7美元），據說有民眾凌晨蹲點秒殺，引發熱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦