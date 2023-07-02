高手！扇子大媽走位36秒砌11字賀結婚 網讚：沒人是多餘的

「養兵千日，用在一時」，平日常用扇子跳廣場舞的大媽們，能給你不一樣的婚禮體驗！大陸網絡近日流傳1段影片，山東一對新人於農村辦婚禮，村內一眾大媽發揮所長跳扇子舞助興，還為婚禮特別排練，同心協力用扇子砌字祝賀新人，創意度十足，引來網民大讚「沒有一個大姨是多餘的」。

據微博流傳的影片，3月11日山東，一對新人於農村辦婚禮，親友除於村內空地放置印上「恭賀喜結良緣」的充氣拱門祝賀外，村內一眾大媽還用扇子砌字祝福，為新人打造與別不同的婚禮。

只見36秒影片中，穿西裝的新郎和穿裙褂的新娘站在中間，穿紅裙的大媽用扇子砌成心形在外圍簇擁，下秒大媽改變陣法，快速走位用扇子砌成「祝」字，轉一轉手中扇子，隨即變成「福」字。

之後大媽散開分成兩組人，各砌出「百年」，頓了頓又迅速砌成「好合」，大媽非常熟練地接着砌出「早生貴子」字詞。最後大媽們重新合體，站在中間砌成「囍」字，一對新人似乎事前有與大媽們排練過，自動地走到「囍」字兩旁讓親友拍照。

發布影片的網民大讚此排場有創意，笑說「這排面只有村裏能給，大媽簇擁新人擺出創意祝福，沒有一個大姨是多餘的」。

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文章授權轉載自《香港01》