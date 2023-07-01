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港鐵男子狂踢車門大叫：為什麼要限速行駛？ 黑衣大叔超暖心勸阻

香港01／ 撰文：李納德
男子未有理會勸阻，繼續腳踢及拍打車門。（網傳影片截圖）
男子未有理會勸阻，繼續腳踢及拍打車門。（網傳影片截圖）

幸好有熱心大叔勸阻！香港網絡周四（29日）起瘋傳影片，見到行駛中的港鐵列車內，有位男乘客狂踢車門，並向座位方向大叫「為什麼要慢速行駛呀？」、「為什麼你要開慢車啊？」，其他乘客均開聲勸阻，但男子依然無理由的繼續踢門。其後有1名熱心黑衣大叔行近，指男子已「踢凹」車門，並帶他到扶手位置站穩，低聲道「深呼吸」、「不要再踢啦」。許多網友認為該男子可能有情緒問題，呼籲大家要多體諒，但狂踢車門屬危險情況，應立即通知車長，又大讚黑衣大叔出手阻止，「好勇敢，阿叔」。

港鐵回覆《香港01》表示，不清楚影片拍攝時間，呼籲乘客顧己及人，如需協助可聯絡車站職員。

香港有多個facebook群組及討論區於周四（29日）起瘋傳影片，顯示行駛中的港鐵列車內，有男乘客情緒激動狂踢車門，力度之大發出現連聲「砰、砰」巨響。片段可見，身穿藍色上衣及牛仔褲的男子，低頭不停踢港鐵車門，當時列車正行駛，引起不少乘客關注，恐惹起安全問題，有人安撫道「平靜些，不要緊張」、「喂，你不要再踢門了」、「停呀」、「夠啦」、「冷靜些啦，阿哥」、「冷靜啦、冷靜」，又表示列車馬上到站，勸籲男子冷靜，而乘客見狀亦與男子保持距離。

男子連踢多腳後拿起手機，向附近座位的乘客大叫「為什麼要慢速行駛呀」、「為什麼你要開慢車啊」，接着便繼續起腳狂踢及用手拍打車門。四周乘客不敢靠近，其後有1名熱心黑衣大叔拉住拖車行近，低聲勸冷靜，男子轉頭繼續喊叫「為什麼要開慢車」，大叔說：「車門你踢凹啦，冷靜呀，不要緊張。」

男子未有理會繼續起腳踢，大叔推他到一旁作出制止，「冷靜呀，冷靜呀，不要再踢啦」。男子情緒激動叫「不行」，大叔帶他到扶手位置站着，回頭叫其他乘客「幫我看一下行李」，影片就此作結。

網友見到車門頻頻被重踢，形容場面驚險，「門都會被他踢爆」，認為遇此情況應該立即通知車長。許多人則懷疑該男子有情緒問題，呼籲大家要多體諒，「大家知道哥仔有問題，大家都不多想」、「其實無機制，如有咁嘅情況香港人可以點做，你叫他冷靜，他更加不會冷靜」、「一路看一路覺得好慘，其實人有問題，真是不好笑」。

不過，上前勸阻的熱心大叔被網友大讚，「阿叔好勇敢」、「夠膽勸他的那位大叔好勇敢」、「啲阿叔都幾有愛，真係氹小朋友咁安慰佢」、「我見呀叔走去膀住佢隻手，佢都停咗，細聲咗軟化咗咁講，唔好吖，走去安撫佢係好勇敢，要畀個叻呀叔」。

港鐵回應《香港01》表示，不清楚相關影片來源及拍攝時間，呼籲乘客顧己及人，不要做出影響其他乘客的行為。乘客如需協助，可聯絡車站職員，以便適切跟進。

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文章授權轉載自《香港01》

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