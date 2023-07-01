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網傳港大宿舍疑爆欺凌 住宿生慘遭逼聞腳掌拖鞋閉嘴擰頭仍被壓制

香港01／ 撰文：朱利安
最近有網上討論區流傳多張疑於大學宿舍內拍攝的影片截圖，顯示1名男生被至少4名男宿生壓制，其中1人伸腳並直接放在男生的臉上。（連登討論區）
最近有網上討論區流傳多張疑於大學宿舍內拍攝的影片截圖，顯示1名男生被至少4名男宿生壓制，其中1人伸腳並直接放在男生的臉上。（連登討論區）

校園欺凌對受害人的影響深遠，無奈卻一直禁之不絕。最近有網上討論區流傳多張疑於大學宿舍內拍攝的影片截圖，顯示1名男生被至少4名男宿生壓制，其中1人伸腳並直接放在男生的臉上，又有人拿出拖鞋強迫該名男生聞。照片中亦可見被壓制的男生一直緊緊閉着嘴，又試圖轉過頭躲開被拿到面前的拖鞋。有網友其後指出事發於香港大學的宿舍，紛紛表示應嚴懲欺凌者。《香港01》正就事件向港大查詢。

有網友日前於連登討論區以「港大hall疑再現欺凌 強迫室友聞臭腳拖鞋」為題發文，並上傳數張影片的截圖，表示拍攝者自行將影片分享至社交平台，以致事件被曝光，而據截圖顯示，赤膊的男事主在一宿舍內被至少4名男生壓制，其中有人緊捉其雙手，有人則按着他的頭部。

男事主動彈不得，1名身穿酒紅色上衣的男生則提起右腳，並將自己腳掌放到事主的臉上。至於其餘數張截圖，亦顯示有人強迫男事主聞拖鞋，事主狀甚痛苦，更一直緊緊閉着嘴，一度試圖轉過頭避開拖鞋。

貼文引來大批網友討論，並認出拍攝地點應為香港大學內賽馬會第二學生村（二村）的孫志新堂，紛紛表示要找出照片中疑似欺凌者的真實身份，「明理人同意這是欺凌行為，放在社會是侵犯人罪惡，放在政府是專權，從小我重視個體感受」、「都2023，怎會有這種行為」、「欺凌同學兩樣心情，同理心如果是你被這樣欺凌，有好玩？」、「這幾位朋友夾實去聞拖鞋，有娛樂性質嗎？本身件事很嘔心，你會不會平時聞他人的拖鞋當娛樂？」、「都是垃圾、欺凌你的人一定有報應」、「被欺凌者分分鐘成世陰影，但欺凌者往往會用一個玩字去解釋」。

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文章授權轉載自《香港01》

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