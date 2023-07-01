9歲童雨中下跪擋結婚禮車！剛滿月被拋棄 求再婚父歸還出生證明

拋妻棄兒後連出生證明都不歸還？中國大陸近日瘋傳影片，廣西有9歲男童跪在路中心攔截迎親車輛，車上坐着的正是其生父。上傳影片者應為男童外婆，批評男童的父親是「最渣的渣男」，孩子出生1個多月就被拋棄，生父多年來不曾出過撫養費，更拒絕交出生證明，她們曾要求醫院另開證明遭拒，令男童9歲仍未能上戶口。網友直斥事件離譜，因為兒童沒有出生證明上不了戶口，連上學都成問題，更指男童父親可能觸犯了遺棄罪。

微博日前瘋傳影片，顯示6月25日，廣西有名9歲男童跪在路中心，當時正下雨，他身邊有2名女子，其中1人為他撐傘，前方有輛正迎親的私家車。媒體指男童正向新郎哥爸爸索取出生證明文件，2名女性是男童外婆及阿姨，當天是其生父再婚日子，母親為養育孩子離鄉打工，孩子留在家鄉和外婆生活。

最初上傳片段的網友應為是男童外婆，她形容車上男子「是世上最渣的渣男」，孩子1個多月就被拋棄，「一直沒出一分錢撫養費，而且還不給孩子出生證明上戶口，現在孩子快9歲了還沒上戶口」、「怎麼上戶口要很多錢？」

由於男童生父一直保留出生證明拒歸還，她們到醫院要求另外開出生證明被拒，「這幾年我女兒一個人在外面辛辛苦苦的打工養孩子，我帶着小孩又不能做事情，我跟小孩全靠她媽媽一個養，我只想為小孩討回一個公道」。

事件引起網友嘩然，因為未能提供出生證明連上學都有困難，「沒出生證怎麼讀書！幼稚園現在都需要了！不地道！不撫養也不給孩子該有的身份證明，沒出生證明沒身份證黑戶？」，炮轟生父絕情無義，更呼籲新娘應重新考慮，「對面還要嫁嗎？」、「這個女的還不跑，對親生兒子都這麼冷酷無情」。

政法委員會在官方微博發帖，質疑父親已觸犯《刑法》第261條的遺棄罪，對於年老、年幼、患病或者其他沒有獨立生活能力的人，負有扶養義務而拒絕扶養，情節惡劣的，處5年以下有期徒刑、拘役或者管制。

延伸閱讀：

雲南2歲童打碎玻璃杯 竟遭外婆重摔命危 親屬：醫好也是植物人

愛女出嫁爸爸只能坐親友桌 背後故事有洋蔥 網民哭：最偉大父親

文章授權轉載自《香港01》