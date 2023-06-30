變態！男子偷女裝鞋蹲走廊又聞又舔影片瘋傳 住戶斥物管混亂出事

做出這事的人究竟抱着甚麼心態？大陸網絡瘋傳影片，顯示肇慶1名男子蹲坐於屋苑住戶的門外，公然拿起1隻女裝波鞋又聞又舔，畫面震驚網民。居於該屋苑的住戶批評物業管理公司監管不力，令外來人士輕易闖進屋苑導致事件。管理公司則表示已向派出所反映事件，今後將採取更嚴格措施加強管理。

相關影片自本月23日上載後即引來網民瘋傳討論，片中地點為肇慶吾悅廣場1個屋苑的樓層大堂，畫面可見1名身穿白衣的男子蹲於其中1單位的門外，似在挑選放於門外的鞋子。男子蹲於鞋堆中，曾拿起1隻女裝白色波鞋，將鞋筒放近鼻子旁邊嗅聞，其間曾四處張望，似是留意是否有住戶行近，離開前亦再次望向單位門外鞋櫃的櫃頂，未知是否查看閉路電視位置。

片段下半部則可見，該名白衣男子返回單位門外，背着升降機方向蹲坐，再次拿起白色女裝波鞋大力嗅聞，之後更舔舐鞋底至少3次，狀甚享受。沒想到男子意猶未盡，竟拿起另一隻同款女裝波鞋，再次又聞又舔，才心滿意足地循屋苑樓梯離去。

男子的變態行為引來屋苑業主及網民討論，其中1名業主張先生指，片中男子並非屋苑住戶，「他是跟着自行車混進來的」。他續指，屋苑的管理問題一直為人詬病，過往已多次被小偷入侵，而今次竟發生公然舔鞋的事件，業主們都感到非常憤慨和震驚，對管理公司的無能感到極度不滿。

屋苑管理公司回應傳媒查詢時表示，事發片段由業主提供，公司得悉事件後已將情況交予警方處理。管理公司又承諾，今後將採取更嚴格措施，加強對出入屋苑人員的監控，以杜絕同類事件。至於肇慶市東城派出所的工作人員則表示不方便透露案件情況。

有大陸律師指出，片中男子的行為可能構成《治安管理處罰法》第26條第4款中的「其他尋釁滋事行為」，有機會被處以5日以上、10日以下拘留、500元以下罰款的行政處罰。同時，由於案法地點為公共區域，而屋苑設有門禁等安保措施，男子闖入私人地方的行為侵犯了業主安寧，觸犯了《治安管理處罰法》，可能面臨行政處罰。另外，男子舔鞋行為除了損害鞋子財產價值，亦為鞋主人帶來精神損失，鞋主人可循民事途徑要求舔鞋者賠償。

不過，律師也表示，發布影片的業主在掌握證據的情況下，以短片形式揭發犯罪行為，用以提醒同屋苑的居民防範同類風險沒有問題，但應對涉事男子「打碼」，避免侵犯其隱私權、肖像權及名譽權。

延伸閱讀：

變態欺凌！裸男被綁貨車 遭同事笑住彈下體 搬屋公司回應揭後續

裸身趴地伸頭昅！女子出門遭鄰居變態大叔偷窺 困擾1年報警冇用

文章授權轉載自《香港01》