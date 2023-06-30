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拖行李搭摩托車過隧道！澳門奇景極危險 網斥慣犯曾拖到甩手行李箱

香港01／ 撰文：謝茜嘉
有澳門人近日於網上發文公審一對男女的危險駕駛行為，他於隧道駕駛期間，發現前方有電單車後座女乘客左手一直拖着一個大型行李箱。（facebook群組「澳門交通現場」圖片）
有澳門人近日於網上發文公審一對男女的危險駕駛行為，他於隧道駕駛期間，發現前方有電單車後座女乘客左手一直拖着一個大型行李箱。（facebook群組「澳門交通現場」圖片）

又一個「馬路炸彈」！有澳門人近日於網上發文公審一對男女的危險駕駛行為，他於隧道駕駛期間，發現前方有電單車後座女乘客左手一直拖着一個大型行李箱。帖文引起熱議後，有另一名車主上載一段車cam（行車記錄儀），指出5月初曾目擊同一對男女，後座女乘客拖着另一個行李箱，直言「慣犯來的，我也遇過」，該女乘客更於其後「甩手」，只能目送行李箱遠去。

根據澳門《刑法典》第279條，於公共道路或等同之道路上駕駛有或無發動機之車輛，因而對他人生命造成危險、對他人身體完整性造成嚴重危險，或對屬巨額之他人財產造成危險者，處最高3年徒刑或科罰金。

該澳門人於facebook群組「澳門交通現場」發文，貼出一張在隧道內拍攝的照片，前方有電單車後座女乘客拖着一個行李箱，他問道「搭巴士是不是會好一點呢？」，指出乘巴士只需3元澳門幣（約12元台幣），「又方便又安全又快」。

帖文引起熱議後，有另一名車主上載一段「車cam（行車記錄儀）」，指出該對男女是「慣犯」，直言「個篋都唔同咗，應該拖爛咗好幾個」。「車cam」顯示拍攝時間為今年5月1日，根據電單車尾箱顏色和形狀，相信是同一對男女。電單車由男子駕駛，後座女乘客同樣於隧道內用左手拖着一個行李箱，惟快將駛至出口時「甩手」，行李箱跌在地上，遠離電單車。

有網民直斥該對男女行為危險，「有拖到着火嗎？」、「這樣簡直是危險駕駛，害己害人勁X街，應該要取消個牌，不死就累街坊！」、「有片有證據，交通廳係唔係可以檢控呢？」。有人說見過更誇張的電單車載物畫面，「床褥我都見過」、「長梯都見過！」。

有網民笑言，「他做了很多人從小到大的大膽想法」、「右面應該拖多個篋，車子會穩啲」、「測試行李個輪子而已」、「那個輪子好像很順那樣，想知道什麼牌子」、「如果個輪子這樣也不怕爛的話，我想買」。有人自爆曾做出相同行為，「利申好多年前試過，去到機場個轆爛晒」。

根據澳門《刑法典》第279條，於公共道路或等同之道路上駕駛有或無發動機之車輛，因而對他人生命造成危險、對他人身體完整性造成嚴重危險，或對屬巨額之他人財產造成危險者，處最高3年徒刑或科罰金。

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文章授權轉載自《香港01》

單車 澳門 車主

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