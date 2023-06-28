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乘客叫小黃要求「肉體抵車資」　備註加這1句更狂　

香港01／ 布萊恩
圖為乘客搭計程車示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為乘客搭計程車示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

乘客搭計程車想用「肉體」抵車資？有計程車司機上傳一張計程車網上預約平台截圖，指乘客表明「想不收錢」，並於備註列明「可以讓你搞一次」，以及「順眼，胸部大」。該司機指自己本來想搶單，但由於自己手速太慢「飲恨」未能成功，於是求問其他司機「哪位師兄接到單，分享一下經驗好嗎」。

有計程車司機上周六（6月24日）於Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上傳網上預約平台截圖，見到有乘客下單想由鴨脷洲街市到1間酒店，惟令人驚訝的是，該乘客表明「想不收錢」，更在備註欄寫上「順眼，大波，可以讓你搞一次」，疑似想用「肉體」當作車資。

截圖惹來司機、網友熱議，有人笑言「找到開計程車的好處」，但也有不少網友提醒司機小心，「色字頭上一把刀」、「男扮女裝」、「重量級」、「真是百樣米養百樣客人」、「重量級，可能係H級但粗腰」。另有網友質疑截圖真偽，「P圖？」、「幻想文」、「司機自導自演？」。

另外，該約車截圖目的地的酒店在港九均有分店，以最近的灣仔為例，按google地圖路線顯示，相距鴨脷洲街市約8.5公里，市區計程車收費不足100元；如行西隧過海到旺角分店，車資連隧道費大約200多元，涉及金額不多，故網友認為是惡搞約車圖「自娛」。

延伸閱讀：

的士車資$27付$100鈔　司機稱「無得找」想照收　港女1招KO即找錢

富爸搭的士斥阿仔不上進：揸的士、做低下層　問司機收入當場嚇呆

文章授權轉載自《香港01》

計程車

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