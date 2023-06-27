畢生積蓄變6袋殘幣！婦剪碎喊不心痛 老伴崩潰：全毀了

把辛苦存起的現金全部剪碎，究竟所為何事？大陸黑龍江1名大媽近日突然把家中10萬元人民幣（約43萬元台幣）現金積蓄統統剪碎，更表明「不後悔」、「不心痛」，惟其老伴看着自己辛苦撿破爛換回來的畢生積蓄都變成碎片，相當崩潰，「感覺天要塌下來了…」。老伴又透露箇中心酸原因，指妻子因病而時常做出失常行為，才會把鈔票都剪碎。

綜合媒體報導，事發大陸黑龍江省密山市。從影片見到，被剪碎的人民幣百元紙鈔至少裝滿6個大袋。

剪碎10萬人民幣鈔票的大媽，事後仍毫不在乎，直指「願意剪的，剪完一點也不後悔，不心痛，我也活不了多長時間了」。然而其王姓老伴卻道出萬般無奈，「我說妳剪它高興，我說咱不活了。攢這麼幾個錢，叫她一下子全毀了」。

王翁指出，這些錢是他辛苦撿破爛換回來，今次全被剪碎，感覺像「天塌下來」。王翁透露，妻子自癱瘓臥床後，患上了小腦萎縮，病情日益嚴重導致心情大受影響，鬱鬱寡歡下時常會做出失常行為。

影片引起網路關注，據報當地郵政儲蓄銀行工作人員表示，會盡快幫他們清點「殘幣」和兌換完好的鈔票。

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文章授權轉載自《香港01》