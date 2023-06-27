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朋友咖啡廳遇「馬斯克」急要簽名 他勸不住求救！網一看笑到流淚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大陸網友自稱在星巴克遇到很像特斯拉創辦人馬斯克（左）的男子，結果遭到大批網友嘲諷。 合成圖／路透社、擷自小紅書
一名大陸網友自稱在星巴克遇到很像特斯拉創辦人馬斯克（左）的男子，結果遭到大批網友嘲諷。 合成圖／路透社、擷自小紅書

在路上碰巧遇到名人，難免會想與對方合照或索取簽名。有網友表示，在大陸一家星巴克遇到很像馬斯克的男子，朋友更直言「是本人」，急著想去要簽名，該名網友害怕出糗，上網PO照片求助「這是馬斯克本人嗎？」。貼文曝光後笑翻大批網友，許多人留言直呼很荒謬，該名男子根本不像，「這是馬克思啦」、「哈哈哈很明顯這是星巴克」。

電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）有大砲性格，經常在推特上直言不諱地評論時事，一舉一動都掀起話題。有小紅書網友發一張照片，指出在大陸一家星巴克疑似遇到馬斯克，朋友更直呼是本人，瞬間變迷弟，想衝上前和對方索取簽名，拉也拉不住。

該名小紅書網友認為不可能在路邊巧遇科技大佬，也怕認錯人會讓場面變得尷尬，因此詢問其他網友，該名男子是否真的是馬斯克。

該名網友稱，朋友急著想和這位馬斯克索取簽名，勸也勸不了。 圖／擷自小紅書
該名網友稱，朋友急著想和這位馬斯克索取簽名，勸也勸不了。 圖／擷自小紅書

貼文一出掀起討論，許多大陸網友看到照片笑到併軌，直言原PO朋友臉盲，該名男子根本不像馬斯克，「你朋友的眼睛應該關懷一下」、「一看就是打工仔」、「這很明顯是星巴克啊」、「明明是馬克思（社會主義學者）」、「他應該很想自己是馬斯克」、「不是馬斯克，是馬賽克」、「我笑到快不行了」。

這名小紅書網友也在留言區表示，很意外這則貼文會掀起熱烈討論，也謝謝不少人留言幫忙證明這名男子不是馬斯克，「謝謝大家證明，我已經告訴我朋友了，那天我是對的」。

有大陸網友看不下去，直接幫原PO合成了一張馬斯克在星巴克用餐的圖片，令不少人笑翻「這才是馬斯克」。 圖／擷自小紅書
有大陸網友看不下去，直接幫原PO合成了一張馬斯克在星巴克用餐的圖片，令不少人笑翻「這才是馬斯克」。 圖／擷自小紅書

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