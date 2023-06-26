自稱患高血壓心臟病 老婦搭機換位不成辱罵旅客｢我X你媽｣

每位旅客乘坐飛機時都對座位要求不一，有人獨愛窗邊位，有人則喜歡坐走廊位，除非有提前選座位，否則旅客均需按照登機牌上所指定的座位號入座。

然而，大陸社交平台流傳一段影片，有旅客因拒絕與一名老婦調換靠窗座位，遭到對方道德綁架和言語侮辱。

該名老婦表示自己會暈機，且患有高血壓、心臟病，若旅客不與她交換座位，而她又在飛行期間犯病，就需要旅客負責，「小年輕的，就得給我讓座知道吧」。同時，該名老婦的老伴威脅稱，若拒絕交換座位，下飛機後就會毆打旅客。

當事旅客反駁稱「憑什麼我小孩就得給你讓座啊」，老婦則表示「我不管，你就得讓我。你就得和我換，我說我有病」。隨後雙方展開罵戰，老婦指罵「我X你媽！我罵你了」，當事旅客則稱「我就坐（這裏），氣死你，氣死你。我全程錄像」。

該名老婦一度被空中服務員帶離現場，當事旅客亦質問飛行安全員「他憑什麼罵我啊」，未料老婦再一次返回現場表示「不能拘留我你信不」。最終，空中服務員為雙方調整坐位解決事件。網傳消息稱，該名老婦最後獲升級艙等。

據悉，涉事航班由江西航空執飛。江西航空客服回應稱，會將網傳情況向公司反饋並核實處理，但重申一般是不允許旅客隨意更換座位。

事件引起網民熱議，有人直言「為啥不拘留？」、「壞人已經變老了」、「典型的為老不尊」，又有人稱高血壓、心臟病是不宜坐飛機，反問「這是打定主意想死在飛機上好訛航空公司一筆錢吧」，希望航空公司可將有關人士列入黑名單。

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文章授權轉載自《香港01》