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跟風小紅書！豐滿女穿香港校服在港鐵打卡 身分竟是男的

香港01／ 撰文／布萊恩
相片見到，港鐵荃灣線月台上有1名身材相當豐滿女生，穿上「開叉」位置幾近臀部的藍色旗袍校服，靠着幕門擺姿勢「打卡」。但由於幕門以玻璃製造，女生倒影一覽無遺。（網上圖片）
相片見到，港鐵荃灣線月台上有1名身材相當豐滿女生，穿上「開叉」位置幾近臀部的藍色旗袍校服，靠着幕門擺姿勢「打卡」。但由於幕門以玻璃製造，女生倒影一覽無遺。（網上圖片）

近日大陸社交媒體小紅書，掀起大陸旅客來港穿上香港學校校服拍照，引起熱議，本港多個網絡群組今日（6月26日）亦瘋傳一組照片，見到有身材豐滿的女生，穿上香港款式的旗袍校服在港鐵月台上靠着幕門「打卡」，但由於幕門以玻璃製造，女生倒影一覽無遺，轉載圖片的網民笑言「P圖P到俾玻璃出賣咗（P圖P到被玻璃出賣了）」。

其他網民看過照片議論紛紛，有人批評「嚇死人咩」、「傷風敗俗！影響埋校譽呀！」；也有網民認為如女生拍照時沒有影響別人，毋須苛責。不過，有網民認出相中女生真身，原來相當驚人！

相片見到，港鐵荃灣線月台上有1名身材相當豐滿女生，穿上藍色旗袍校服，大腿「開叉」位置幾近臀部，靠着幕門擺姿勢「打卡」。但由於幕門以玻璃製作，女生倒影一覽無遺。當時月台上乘客稀少，加上未有列車埋站，相信未見阻礙他人。

相片引來網民熱議，有人笑言「兩隻色」、「唔得，唔夠專業重影，0分」；也有網民批評「嚇死人咩」、「傷風敗俗！影響了校譽呀！」、「真心為啲真學生傷，日日要着但俾佢哋搞到咁」。

不過，這個豐滿的女生原來竟是虛假？有網民認出相中女生「真身」，其實是「角色扮演者（Cosplayer）」Nicky，本身是男性，但經常會裝扮成女生拍照，「本地男coser嚟，唔好亂屈人」。

翻查資料，Nicky於昨日（6月25日）在其Facebook專頁上載這些穿校服旗袍「打卡」相，除了港鐵月台，還有在通道及街頭拍攝，留言「今日學小紅書穿香港校服周圍去打卡呢，大家覺得我穿香港校服好看嗎？這校服很蝦人着顯得我好肥呢，成廿幾歲人都仲扮學生妹好需要恥力」。

Nicky一直熱中於扮演不同動漫角色，也不時分享自己出席動漫節、出席活動照片，其造型扮相獲得不少好評，更吸引許多追隨者，在Instagram有超過84萬紛絲。

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文章授權轉載自《香港01》

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