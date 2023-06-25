育嬰室約炮、跟人妻車震！翻版「羅志祥」偷吃4女 正牌女友氣壞曝光超淫對話

又一個「時間管理大師」誕生！中國大陸近日瘋傳外號「中升裕迪羅志祥」的男子被女友踢爆一腳踏5船，生活淫亂。女友實名舉報，指於汽車銷售公司任職的男友，與4名女同事「搞在一起」，甚至在育嬰室發生性關係，還與已婚女子「車震」，同時間瞞着女友發展正常情侶關係，甚至還已見家長及談婚論嫁期間和別的女孩約炮。女友把翻版「羅志祥」與性伴的對話拍下，其後在網上曝光，當中涉及許多露骨的淫語，惹來網友嘩然，驚呼「這社會怎麼了！」、「我買車的店」、「毫無道德底線」。

有微博網友上傳一系列渣男偷吃證據圖，有女生與男友交往1年多，感情已晉升至談婚論嫁，男友還曾帶她回家見家長，惟幸福的表面，背後卻暗藏極惡心和道德崩壞的黑暗面。

女生近日翻查男友手機，發現在與她交往期間，男友「睡了公司4個女同事，其中還包括已婚女士」，她頓感晴天霹靂，立即截下男友與偷吃對象，以及和朋友分享「賽果」的對話截圖於網上曝光。她封男友為「中升裕迪羅志祥」，直言「沒有人能從男朋友的手機裏笑着走出來，但我能，給爺氣笑了」。

外號「中升裕迪羅志祥」的男子，被女友實名舉報一腳踏5船，生活淫亂。（微博圖片）

從對話截圖可見到，「中升裕迪羅志祥」就近於辦公室「獵食」，與朋友分享「公司沒幾個姑娘，好看的我算是睡完了」，他先後共與4名女同事約炮，包括銷售部同事，當中2人還是已婚女子。

「中升裕迪羅志祥」與偷食對象的對話非常露骨，有女子大膽直言「想被你X」、「我得被你X哭？」、「狠，好喜歡」，又相約在公司育嬰室發生關係。

另有1998年生、育有2名孩子的已婚少婦出軌，與翻版「羅志祥」約炮，男子與朋友分享「她因為我出軌了，天天跟我有機會在外面做，回家分房睡」。正所謂「物以類聚，人以群分」，男子的朋友也有約炮習慣，回覆道「X多了就怕動感情，所以我一般約兩次就刪了，有的女的，搞多了會纏着你，很麻煩」。

其中1名出軌人妻同事其後因被公司減人工而辭職，翻版「羅志祥」就要求她穿上班服跟他發生關係，「馬上就不能在公司了，讓我感受下最後的工裝，讓XX惦記」，人妻回覆「只要你想我們就買，隨時讓你體驗」，還傳送一張穿露肩上衣、超短裙、黑絲襪，露出屁股的誘惑照。在疫情期間，翻版「羅志祥」還在小區解封後第一天，急不及待相約人妻同事「車震」。

正牌女友指出，男友將偷吃對象的電話名稱設定成「A7王姐」，「假裝是客戶，不讓我發現」，情人節還訂了2束玫瑰花，訂多個水晶球八音盒分送不同女生，更打算在居所附近再租1間屋，讓偷吃對象居住。

事件刷新一眾網友三觀，直言「有權有錢的，你以為記得有道德底線的？」、「這完全能推斷出來是誰了」、「時間管理大師」。

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文章授權轉載自《香港01》