影／婦人登山爬上松樹頂「興奮雙手揮舞」 網斥：腦袋去哪？

危險動作，切勿模仿！近日網上流傳一段影片，有大媽登山期間徒手爬上一棵松樹樹頂，非常興奮地站在樹頂揮動雙手及轉身。網友指斥大媽行為危險及「無腦」，隨時樂極生悲，從樹頂飛墜山下。

facebook專頁「中國全景」近日發布一段15秒影片，並於帖文寫道「大媽是一種鳥人」。影片中可見一名穿紅色長袖上衣的大媽站在一棵松樹樹頂，面露笑容，興奮地擺動雙手，更一度45度轉身繼續擺動。

隨後航拍鏡頭拉遠，可清楚見到大媽其實站在山上一棵松樹上，背後是一片雲海，松樹前有一大群人站在斜形石陣上向鏡頭揮手，全部人均無安全裝備，十分危險。而帖文和影片皆無說明拍攝地點。

影片引來熱議，有網友指大媽行為實屬反面教材，揶揄指「勁過成龍」、「世紀害蟲」、「女同志藝高人膽大」，有人則嘲諷大媽，「連運動細胞也發達了，怎麼不發達到腦袋去呢？」、「還好，不是丢出國際，沒有損壞他國財物」。

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文章授權轉載自《香港01》