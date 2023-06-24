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MMA片瘋傳！3男1女毆鬥 兇狠女腳踢扯髮4度打男下體 網讚：這一招毒

香港01／ 撰文：田中貴
女子施展「偷桃」招式，向對方下體連打4下，其中一爪更快速抓住間條男「子孫根」左右移動。（facebook群組「香港交通突發報料區正版Part1 突發事故 資迅谷」影片截圖）
女子施展「偷桃」招式，向對方下體連打4下，其中一爪更快速抓住間條男「子孫根」左右移動。（facebook群組「香港交通突發報料區正版Part1 突發事故 資迅谷」影片截圖）

猴子偷桃」是由古至今最有效攻擊男士的招數！網上日前流傳1段街頭男女MMA影片，可見3男1女扭打成一團，根據他們的攻擊對象，相信分成兩派，當中女子特別兇狠，向其中1名身穿間條衫的男子不但施以腳踢，而且扯其頭髮，甚至出動「猴子偷桃」招式，向對方下體連打4下，甚至手部左右移動。影片傳開後，網民紛紛笑言「這一招毒」、「乘機抽水」、「一定是練《九陰真經》九陰白骨爪」，而影片現場相信並非香港

原PO在facebook群組「香港交通突發報料區正版Part1 突發事故 資迅谷」上載該條影片，片長約13秒，可見1名身穿間條衫的男子倒在馬路邊，右邊有1名女子多次用腳踢向他，左邊1名站着、左手持白色膠袋的黑衣男子正在拉扯間條衫男，但其身後赤裸上身的男子則施以熊抱，嘗試將黑衣男扯走。黑衣男被抱後未有鬆懈，右手抓着間條衫男，3男頓時移開數步，現場多次傳出「打我」，甚至人爆粗罵「X的」。

雖然戰場稍為離開數步，但女子窮追不捨，不但怒扯間條衫男頭髮，繼而踢多2腳，最後施展「偷桃」招式，向對方下體連打4下，其中一爪更快速抓住間條男「子孫根」左右移動，影片便結束。從影片背景及對話來看，相信事發地方並非在香港，但仍引來不少網友圍觀，留言集中討論女子的兇狠招式，直指是「龍爪手」、「九陰白骨爪」、「這一招毒」、「乘機抽水」。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 頭髮 MMA 猴子

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