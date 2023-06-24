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博流量？大學生買垃圾桶當行李箱坐高鐵 這樣做避免乘客丟垃圾

香港01／ 撰文：李納德
內地有大學生買垃圾桶當行李箱。（微博影片截圖）
內地有大學生買垃圾桶當行李箱。（微博影片截圖）

這行李箱會否太另類？中國大陸有大學生日前坐高鐵回老家，但他的行李箱卻引來熱議，因為是個大型垃圾桶。他認為垃圾桶價錢實惠又容量大，安檢時解釋一下就順利過X光機，但上車後仍引起乘客關注，要用充電線綁上蓋子，以免有乘客當真垃圾桶用。有網友爆笑稱他的「行李」會否愈行愈多，但有人質疑他純粹是博流量才刻意這樣做。

4月24日，重慶1名大學生拖住垃圾桶坐高鐵。影片所見，大學生在路上拖住大型藍色膠垃圾桶當行李箱，還將垃圾桶放入車站安檢的X光機，最後放在高鐵通道一旁。下車時，學生拖住「行李垃圾桶」，上面還有「可回收垃圾」圖示，和所住小區路邊的垃圾桶一模一樣，相映成趣。

大陸媒體報導，該名大學生認為正規行李箱容量太小而且價格高昂，忽發奇想買帶車輪的垃圾桶裝行李，移動起來很方便，能拉又能裝，最大缺點只有1個，就是怕別人當成真正垃圾箱用，故在開口處綁上充電線。他和乘務員解釋後獲放行，路上也在行李架附近待着，以防有乘客忍不住打開丟垃圾。

網友笑言「行李愈走愈多，根本裝不完」、「下車人會滿了吧」，不少人大讚他醒目，「全新得也不髒，品質還好自帶滾輪，其實不在意別人目光是真無所謂」、「還給家裏添了個垃圾桶」。不過，有網民質疑他只是為拍影片刷流量才這樣做，「為了拍段子，也是拼了」、「還找專人錄下全過程視頻，就是給上熱搜做準備，心思滿滿的」。

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文章授權轉載自《香港01》

大學生 高鐵 安檢 流量

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