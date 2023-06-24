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超狂「偷馬路」！鏟走村里2條水泥路賣錢 男：以為不會被發現

香港01／ 謝茜嘉
山東濟南有村民發現村內2條水泥馬路突然消失不見，只剩一片泥土，警方調查後，揭發是1名男村民偷偷將水泥分割成塊再賣錢。（「新黄河」圖片）
山東濟南有村民發現村內2條水泥馬路突然消失不見，只剩一片泥土，警方調查後，揭發是1名男村民偷偷將水泥分割成塊再賣錢。（「新黄河」圖片）

偷水溝蓋變賣就常聽到，偷鏟走整條馬路混凝土去賣掉真是聞所未聞！山東濟南一處村落正規劃重建，近日有村民發現村內2條水泥馬路突然不見了，混凝土被鏟走只剩一片泥土，於是報警求助。警方起初以為已開展拆遷工程，但經調查後，揭發是1名男村民偷偷將水泥分割成塊再賣錢，目前已將他拘捕並依法刑事拘留，又形容這宗盜竊案極度罕見，疑犯更表示：「以為不會被發現。」

據內媒報導，最近在山東濟南新舊動能轉換起步區，將有工程會進行，但有村民發現村內2條水泥馬路突然消失不見，現場只剩黃土地，於是報警，「警察同志，我們2條水泥路沒了，還有偷路的呢，真稀罕啊！你們快來看看吧」。

濟南崔寨派出所民警到場調查，發現水泥路面被機械弄致破碎，水泥塊幾乎全不見，只留下2條長長的空白土路基，都只有泥土。民警也詫異地說「這被搞得稀碎的馬路簡直慘不忍睹。這是偷了2條馬路嗎？確實挺稀罕」。

民警起初以為是誤會，猜測已開展拆遷工程，但隨後向相關部門了解得知工程尚未動工，民警此時才相信馬路確實被偷。經調查後，民警拘捕該村村民釗某，釗某辯稱「村民都搬遷走了，就偷偷把水泥路分割成塊，賣了錢，還以為不會被發現」，事後後悔不已，目前釗某已被依法刑事拘留。

內地網友紛紛大呼事件驚奇，表示第一次聽到有人偷馬路，「大千世界無奇不有，第一次看到偷馬路的。孤陋寡聞的我，也是第一次知道了水泥渣塊也能賣錢」、「偷錢、偷人、偷車的見多了，偷路？」、「機械拆路，村委會看不到嗎？」、「切割水泥路面，費這麼大力氣不如直接去工地搬磚」、「這哥們想錢想瘋了吧」、「刑拘已經沒有意義了，這種就應該讓他一個人把路再修回去，關個一兩年，沒收違法所得，甚至罰款都抵消不掉修一條路的錢吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

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