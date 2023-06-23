將軍澳男子赤裸上身趴長椅曬日光浴 港男偷拍公審遭反嘲：清朝人

夏日炎炎，不少男士都會赤裸上身跑步。有港男於網上發文，公審1名男子赤裸上身，趴在將軍澳東港城平台長椅上，不滿男子於公眾地方裸露。惟貼文一出，原PO反被網民批評過份保守、思想落後，「都2023啦，你好像清朝人！」，認為男子只是跑步後趴在長椅上曬太陽，既然有穿短褲就無不妥，「像是穿跑步褲，你見到水瓶+跑鞋+橙色衫，應該是跑步完趁有太陽順便吸收維他命D，好健康」。

該港男於facebook群組「將軍澳主場」發文貼出照片，見到有男子於白天赤裸上身，僅穿短褲，背部朝天趴在將軍澳東港城平台的長椅上，胸部下墊有橙色的疑似衣物，椅下放了一雙運動鞋。

原PO指出，目擊有對母女走上平台後見到該男子，「馬上掉頭走人」。原PO不滿該男子於公眾地方裸露，曾致電管理處要求跟進，獲回覆已作多次勸告，「每次管理員上去勸說後，他才穿回上衣」。

原PO原意是公審男子裸露，不過大批網民一面倒指出有穿褲子沒問題，「有穿褲晒太陽，無騷擾人，不要都以影像來批評人！」、「今時今日曬太陽都犯法」、「最慘的是難為管理處，這麼小的事情都要去處理，人太無聊！」，反斥原PO偷拍，「香港是投訴之都，沒錯都會被投訴、公審、寬己嚴人，自己又是其身不正，偷拍」。

有網友揶揄，「海濱長廊好多人都穿這樣跑步，會不會追住他們也勸告？」、「香港很危險，沙灘都有很多露體狂」、「我去沙灘，要洗眼」、「如果他練成像雷神索爾的外型身材，我會跟他一起曬太陽」。

也有小部份網友認同原PO，批評在公園裸露有礙觀瞻，「公園是公眾場所是不是可以這樣做呢？海灘我覺得沒有問題，公園場所一個人霸住張長凳曬太陽，我覺得有問題、不妥」、「我都覺得不妥，有礙觀瞻」。

延伸閱讀：

全裸拿外賣！女生以為外賣員已走 結果四目交投極尷尬 後續更狂

裸身趴地伸頭昅！女子出門遭鄰居變態大叔偷窺 困擾1年報警無用

文章授權轉載自《香港01》