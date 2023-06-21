黃子佼大暴走直播竟藏多年生活習慣 陸網見一幕驚呼：去台灣必買的！

娛樂圈MeToo事件越燒越大，知名主持人黃子佼被部落客控訴強拍裸照、強吻，不久後黃子佼也直播道歉，還大暴走點名多達13名藝人過去的黑歷史，直言「我管你們去死！」，拋出娛樂圈核彈級爆料，引發全台民眾關注。有不少大陸網友也緊追這次台灣MeToo事件，其中，有人見到黃子佼直播一幕，直呼「他這習慣竟然堅持幾十年！」，掀起萬名大陸網友熱烈討論。

日前黃子佼開直播承認對未成年女生性騷擾，不僅自爆禿頭，長期戴髮片外，也講述童年目擊媽媽出軌，帶來了很深的陰影。話鋒一轉，狂爆料胡瓜、曾國城、陶晶瑩、夏宇童等13名藝人的黑歷史，並直言，「我就是要說出來，我管你們去死」。掀起台灣社會一陣譁然，相關話題更直衝大陸微博當天熱搜冠軍。

不過，有大陸小紅書網友看直播發現，黃子佼一開始沒露面，而是將鏡頭對準穿著藍白拖的雙腳說話，這讓人想起多年前在節目「康熙來了」，小S分享藍正龍到她家作客時，帶了一雙很有監獄風的藍白拖，但藍正龍聽到後否認，直言「那好像不是我的，好像是妳前男友的！」，令小S當場笑到低頭。

有小紅書網友看到黃子佼穿藍白拖一幕，想起當年小S在節目提到，家裡也出現一雙前男友的藍白拖。圖／擷自小紅書

該名網友也表示，黃子佼多年後依然保持在家穿藍白拖的習慣，其實「還蠻專一的」，沒想到這習慣竟然可以堅持幾十年。該則貼文曝光後掀起熱烈討論，許多大陸網友留言，「哈哈神一樣的網友什麼都能扒出來」、「我在台灣旅遊的時候買過這種藍白拖鞋，其實真的很舒服，蠻好穿的」、「我老公也穿這個台灣拖鞋，還是特地買的，都穿爛好幾雙了」、「我看這個錄像的時候就在想，還真有人穿這麼台的拖鞋啊，結果跟這則貼文呼應上了」。