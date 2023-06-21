帶媽媽去上班！30歲男介紹親媽當同事！兒被罵母一招震驚老闆

香港工作壓力大，不少上班族都開玩笑喊「帶媽媽去上班」，不過近日有網友就在社交平台專頁投稿，指公司內真的有媽寶男同事帶他媽媽上班一起當同事，結果老闆某次責罵員工就出大事了!

近日有網友在FB專頁「奴工處」投稿，指公司有位30多歲的「媽寶」男同事介紹了自己的母親進入公司，兩人由母子身份搖身一變為同事身分。怎料男同事在工作上出錯，老闆叫他進自己辦公室要究責，沒料到媽媽知道兒子被老闆召見後，要求一起進老闆辦公室旁聽。

老闆知悉後非常震怒，更飆罵問同事媽媽「用什麼身分進來聽這些」，媽媽並沒有因為老闆大怒而退縮，更理直氣壯回答是「我是他媽媽」，「最後兩母子一齊得罪老闆」，原PO也概嘆做了社畜多年，「終於見識到到什麼叫真正的帶媽媽上班」。

網友對該名母子同事的經歷熱議，「孝義永在心」、「也太鬧了，老母也很鬧」、「他只是個孩子」。不少網友表示，雖然帶媽媽上班做同事是首次聽聞，卻經常遇到有面試者帶媽媽面試，「媽媽陪面試都遇到過，那個媽媽還什麼都會幫求職者回答，根本應該雇用媽媽」、「我以前看過最誇張，還只是用紅色塑膠袋裝面試資料」。

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文章授權轉載自《香港01》