快訊

5億高中生死因「高處墜落」 夏男殺人罪不起訴8理由曝光

直播主爆NONO性騷受害者近20人！1女8年前被拖到公廁無套性侵

5億高中生案偵結！夏姓配偶父子殺人罪不起訴 認定假結婚遺產沒了

帶媽媽去上班！30歲男介紹親媽當同事！兒被罵母一招震驚老闆

香港01／ 爆檸哥
圖為面試示意圖。圖片來源/ ingimage
圖為面試示意圖。圖片來源/ ingimage

香港工作壓力大，不少上班族都開玩笑喊「帶媽媽去上班」，不過近日有網友就在社交平台專頁投稿，指公司內真的有媽寶男同事帶他媽媽上班一起當同事，結果老闆某次責罵員工就出大事了!

近日有網友在FB專頁「奴工處」投稿，指公司有位30多歲的「媽寶」男同事介紹了自己的母親進入公司，兩人由母子身份搖身一變為同事身分。怎料男同事在工作上出錯，老闆叫他進自己辦公室要究責，沒料到媽媽知道兒子被老闆召見後，要求一起進老闆辦公室旁聽。

老闆知悉後非常震怒，更飆罵問同事媽媽「用什麼身分進來聽這些」，媽媽並沒有因為老闆大怒而退縮，更理直氣壯回答是「我是他媽媽」，「最後兩母子一齊得罪老闆」，原PO也概嘆做了社畜多年，「終於見識到到什麼叫真正的帶媽媽上班」。

網友對該名母子同事的經歷熱議，「孝義永在心」、「也太鬧了，老母也很鬧」、「他只是個孩子」。不少網友表示，雖然帶媽媽上班做同事是首次聽聞，卻經常遇到有面試者帶媽媽面試，「媽媽陪面試都遇到過，那個媽媽還什麼都會幫求職者回答，根本應該雇用媽媽」、「我以前看過最誇張，還只是用紅色塑膠袋裝面試資料」。

延伸閱讀：

辦公室5大最邋遢地方污糟過廁所？！醫生揭一位置細菌量達270萬

打工仔Last Day 刪除公司伺服器文件　網民認為無問題　專家咁講

文章授權轉載自《香港01》

上班族 媽寶

相關新聞

「女幼師」自曝餵童吃避孕藥 小紅書蒐證報警刑拘30歲男子

近日，一名自稱是女幼師的使用者在小紅書群組爆料，自己利用職務面給幼兒餵食避孕藥，並稱「他們長大都廢了」、「男人怎麼會無辜」。事件引發輿論關注後，小紅書對涉事帳號進行封鎖並報警處理。

帶媽媽去上班！30歲男介紹親媽當同事！兒被罵母一招震驚老闆

香港工作壓力大，不少上班族都開玩笑喊「帶媽媽去上班」，不過近日有網友就在社交平台專頁投稿，指公司內真的有同事帶他媽媽上班一起當同事，結果老闆某次責罵員工就出大事了。

得不到就毀掉？ 男大生公開表白遭拒大叫：她是女同性戀

一名男子日前在海南大學，公開表白失敗後，當眾將鮮花丟到地面，並大叫「她是女同（女同性戀），我是正常的」。而他「得不到就毀掉」的戀愛心理，引發廣泛爭議。

天價！9人吃海鮮火鍋結帳近8萬怨「宰客」 網友一看帳單反指合理

又有天價餐單？有食客於網上發文，指一行9人到澳門1間海鮮火鍋店吃飯，點了阿拉斯加蟹、波士頓龍蝦、鮑魚、生蠔等，埋單計數竟被收取20451元．．．

1家3口全離世「4百萬房產」尋繼承人 突冒出10多親戚

紹興諸暨當地媒體日前發布的一則尋找繼承人的公示讓很多人揪心，公示內容是當地暨陽街道浦陽新村王家堰自然村戴而海名下房屋已列...

「只有五星旗被捆綁」大陸人上前營救 南韓酒店連說10句對不起

重慶小伙王先生日前和同事到南韓出差，他發現酒店外懸掛的旗幟中，唯有中國五星紅旗被用繩捆綁著，於是第一時間將捆綁旗幟的繩子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦