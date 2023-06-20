得不到就毀掉？ 男大生公開表白遭拒大叫：她是女同性戀

一名男子日前在海南大學，公開表白失敗後，當眾將鮮花丟到地面，並大叫「她是女同（女同性戀），我是正常的」。而他「得不到就毀掉」的戀愛心理，引發廣泛爭議。有網友就驚呼，「這種男的別說做他女朋友了，做他朋友都是非常可怕的」。

事發於上周五（16日）夜晚，海南大學海甸校區內有一名男子，當眾向女子表白引來大批人圍觀，惟遭到拒絕。

網傳影片顯示，男子失敗後向圍觀的學生大叫，「她是女同，我是性別（性取向）正常的，今天我下來了，就是喜歡她，就給她表白」。他更氣急敗壞，隨手將鮮花丟到地面轉身離開，其後有人在一旁指責他，「你把花撿回去！」影片中還可見有學校保安人員在現場。

目前，海南大學校方尚未對事件作出回應。不過有疑似該校學生透露，男子為海南大學美術學院大二學生，其表白翌日是全國大學英語四、六級考試日，表白對象一直未有露面。

網友看法：

「萬幸，拒絕了。」 「全身上下就嘴是硬的啦。」 「表白是勝利的宣言，而不是進攻的號角。」 「有點大病吧，不僅女孩子要離他遠點，男孩子也要​。」 「非要在公眾場合表白還不讓人拒絕了是吧，想道德綁架？」 「人家有接受你表白的權利，也有不接受你表白的權利。表白不成仁義在。你這種惱羞成怒的樣子，真的很醜陋。」

有疑似該校學生透露，男子表白翌日是全國大學英語四、六級考試日。（微博）

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文章授權轉載自《香港01》