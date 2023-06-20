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青島沙灘擠滿黑人？ 網友乍看「以為到了非洲部落」

香港01／ 撰文：孫聖然
山東青島的沙灘上近日出現不少「黑人」身影。（影片截圖）
山東青島的沙灘上近日出現不少「黑人」身影。（影片截圖）

山東青島作為北方著名的海濱城市，沙灘近日吸引不人少「黑人」，令不少網友直言，「以為到了非洲部落」。事實上，這群「黑人」是當地熱愛曬日光浴的阿叔們，他們還因膚色酷似朱古力，被戲稱為「巧克力（朱古力）大爺」。

據《山東商報》報導，青島的沙灘上近日出現當地「新特產」——「巧克力大爺」。網傳影片顯示，穿泳褲的叔叔們成群結隊在沙灘上曬日光浴，他們有的趴著、有的坐著、也有的側臥著，被曬到皮膚十分黝黑，看起來非常健康。

這一幕令不少網友直言，「第一眼還以為到了非洲部落」、「散落一地的巧克力」、「沒點進來我以為標題是廣東沙灘」、「大爺圈也開始流行美黑了」。亦有線民表示，「只要他們躺在這，你在海裡玩的都安心」。

山東青島的沙灘上近日出現不少「黑人」身影。（影片截圖）
山東青島的沙灘上近日出現不少「黑人」身影。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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