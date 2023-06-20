天價！9人吃海鮮火鍋結帳近8萬怨「宰客」 網友一看帳單反指合理

又有天價餐單？有食客於網上發文，指一行9人到澳門1間海鮮火鍋店吃飯，點了阿拉斯加蟹、波士頓龍蝦、鮑魚、生蠔等，埋單計數竟被收取20451澳門元（近8萬元新台幣），質疑是否「宰客」，「只喝十幾瓶啤酒，沒有高價紅酒或貴州茅台，是否太誇張？」。 天價帳單引來網友熱議，有人認出涉事海鮮火鍋店是澳門名店，形容是「專殺甲魚（專坑有錢人）」；但有大批網友認為店鋪明碼實價，價格也不算昂貴，尤其是食客怎麼了「阿拉斯加蟹」及「加拿大象拔蚌」已接近7000澳門元，「明碼實價架喔！嫌貴為什麼一開始還要吃？吃完又這樣又那個樣子！噁心啊！」、「你出去叫得啲海鮮就有數，正常價，沒問題」、「炫耀？」。

該食客於Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」上載帳單，指「9個人吃兩萬澳門元，只喝十幾瓶啤酒，沒有高價紅酒或貴州茅台，是否太誇張？最貴是阿拉斯加蟹」。

從帳單看到，該店鋪是海鮮火鍋店，光顧日期是上週五（6月16日），結帳總計20451澳門元。細看帳單，最貴的是「阿拉斯加蟹」，100両即約6斤零4両，盛惠4609澳門元，金額已佔整張帳單約四分之一；其次是加拿大象拔蚌，40.6両索價2152澳門元，再加上35.6両「泰國尿蝦」1638澳門元、63両「波士頓龍蝦」1260澳門元、19.6両「新鮮黑邊鮑魚」1078澳門元）、2窩「濃湯花膠走地雞（半隻）」1196澳門元等貴價海鮮，金額已近1.2萬澳門元，即已佔整張帳單六成。

從帳單見到，除了「阿拉斯加蟹」，樓主還點了多款貴價海鮮及肥牛。（Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」）

除了貴價海鮮，他們另點了「美國特級肥牛」、「日本雪花和牛」、1個518澳門元的靜岡蜜瓜，10支和160澳門元的蒸餾水等，單計食物及飲品收費為18592澳門元，連同10%服務費就達20451澳門元。

「天價帳單」引來網友熱議，大部份網友卻都認為不算貴，「澳門每人吃兩千多（澳門元）這些，有多少誇張？」、「其實9個人兩皮多吃這麼多這東西算是左右」、「一人除開兩千頭吃那麼多海鮮，入門Omakase價，還想怎樣？ Post出來不怕被人笑」、「人家明碼實價了啊！嫌貴為什麼一開始還要吃？吃完又這樣又的樣子！噁心啊！」、「原來有人心痛，又說人家貴。遊客生意必會開大刀，你人又多，又要叫貴東西，當然要付這個價錢。很合理，無騙人！」。

另有別人質疑樓主實際上是「炫耀」，「真不知道價定顯擺？」、「吃得那麼豪，就別說價錢了」。

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「天價帳單」引來網友熱議，大部份人都認為不算貴。（Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」）

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文章授權轉載自《香港01》