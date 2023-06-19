5歲女全身發黃！母3個月狂減10kg捐肝救女 網友：世上只有媽媽好

美美進行肝移植後觀察20多天，情況穩定。（微博影片截圖）

陸媒報導，河南鄭州女孩美美出生後兩周生理性黃疸一直未消退，媽媽還發現她的皮膚黃問題一直加深，連尿液的顏色都變成深茶色。父母再帶美美到醫院，診斷她患了膽道閉鎖，做肝門腸道吻合手術后，直至她5歲也未見大問題。

不過，醫生發現她的膽紅素、轉氨酶、膽汁酸一直沒有完全褪到正常，後來再出現2次骨折，近期又再次皮膚發黃、多次流鼻血、身體瘙癢，經評估后要進行肝移植。

美美小時候因膽道閉鎖要做手術，5年後需要換肝，媽媽毫不猶豫捐肝救女。（微博影片截圖）

父母兩人都願意捐肝，但爸爸患高血壓及糖尿病無法捐。（微博影片截圖）

父母都願意捐肝給女兒，但父親患有高血壓及糖尿病，無法捐肝。45歲的媽媽毫不猶豫要捐，為趕快符合捐肝標準，她開始節食和運動，短短3個月內瘋狂減掉10公斤。5月27日，她將三分之一、約360克的肝臟移植給女兒。

河南省兒童醫院普通外科二病區（腫瘤外科）主任張現偉指，女童術後眼睛已變得清澈，眼白已經和正常人一樣。術后至今已20多天，美美的情況穩定，待再觀察一段時間就能出院。

事件令網友動容，「看哭了」、「太感動了」，不禁讚歎母愛偉大，「這個世界上如果只有1個人可以無條件愛你，那麼那個人一定是媽媽」、「為母則剛！希望孩子早日康復」、「到這份上，3個月減40斤媽媽也能做到」，又祝願母女兩人身體健康。

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文章授權轉載自《香港01》