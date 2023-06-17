快訊

「健保體制讓病患待地獄」 台大癌醫副院長：收支只能勉強打平

「頭腦空空怎打仗？」黃埔退將稱義務役零戰力 國防部回應了

糊塗女趕上班忘穿胸罩：路上還挺胸… 1招化解尷尬場面

香港01／ 撰文：田中貴
北京有1名「粗心」女生，趕快換衣服上班，詎料從出門到乘搭地鐵都不為意自己原沒戴胸圍，直到離開地鐵時，衣服和胸部有摩擦，才發現自己是「真空」外出。非新聞當事人，胸罩示意圖／Ingimage
北京有1名「粗心」女生，趕快換衣服上班，詎料從出門到乘搭地鐵都不為意自己原沒戴胸圍，直到離開地鐵時，衣服和胸部有摩擦，才發現自己是「真空」外出。非新聞當事人，胸罩示意圖／Ingimage

趕着出門上班，有時可能會遺漏隨身物品，但這位女生也太糊塗了吧？北京有1名「粗心」女生，趕快換衣服上班，詎料從出門到乘搭地鐵都不為意自己原沒戴胸圍，直到離開地鐵時，衣服和胸部有摩擦，才發現自己是「真空」外出。由於時間緊迫，她只好硬着頭皮到公司，慶幸上衣比較寬鬆，所以一直坐在辦公室都無人發現，最終「安全」回家。原PO深感尷尬，惟網友紛紛留言稱自己也不愛戴bra外出，「不穿也没啥，我已經不穿了，非常涼快」，亦有過來人分享應急方法，「有次忘穿了（胸罩），到公司貼了兩塊膠布，自在一整天」。

該名女生在「小紅書」圖文並茂表示，中午急趕着上班，換完衣服出門也沒有覺得任何不妥，「路上還挺胸抬頭，腰板拔的高高的」，乘搭地鐵也沒有感覺，直到離開地鐵時，「自己不小心碰到了」，才發現原來沒有穿胸罩，大感尷尬。她即時想了數個辦法，但最後決定「以不變應萬變」繼續上班，幸上衣比較寬鬆，所以遮掩到胸部，一直坐在辦公室都沒人察覺，直到下班就回家。

貼文引來不少網友留言，有女生坦言「我長期不穿，買的裙子也都是胸前有褶皺…整個人都輕鬆多了」、「不穿也没啥，我已經不穿了，非常涼快」，亦有人分享同類經歷的應急方法，「有次忘穿了（胸罩），到公司貼了兩塊膠布，自在一整天」、「我同事也是上班忘了，後來買了膠布」。

原PO感謝眾人建議，指出當時也想到再買一件胸罩或使用膠布，但是當時真的看不出沒戴胸罩，所以沒有進行特別處理，她亦想向忘記或不會穿的胸罩「姊妹」說，「要做自己，自己舒服自己美就行」。

延伸閱讀：

巴士座位驚見桃紅胸圍 女生呻尷尬：為何男人可以坐在上面…

港女「真空暴露」乘港鐵片瘋傳！疑沒穿內衣幾走光 網友狠批偷拍

文章授權轉載自《香港01》

女生 換衣服 北京 港鐵

相關新聞

學生拒讓座被呼「4巴掌」老翁動粗後猝死 家屬還索賠200萬

搭車讓座問題常掀爭議，中國大陸河南鄭州一名老翁坐公車時，要求1名大學生讓座遭到拒絕後，氣憤打大學生4巴掌，大學生並未還手；待大學生下車後，待在車上的老翁突然心臟病發猝死，事後老翁家人竟要求該大學生賠償

糊塗女趕上班忘穿胸罩：路上還挺胸… 1招化解尷尬場面

趕着出門上班，有時可能會遺漏隨身物品，但這位女生也太糊塗了吧？北京有1名「粗心」女生，趕快換衣服上班，詎料從出門到乘搭地鐵都不為意自己原沒戴胸圍，直到離開地鐵時，衣服和胸部有摩擦，才發現自己是「真空」外出。由於時間緊迫，她只好硬着頭皮到公司，慶幸上衣比較寬鬆，所以一直坐在辦公室都無人發現，最終「安全」回家。原PO深感尷尬，惟網友紛紛留言稱自己也不愛戴bra外出，「不穿也没啥，我已經不穿了，非常涼快」，亦有過來人分享應急方法，「有次忘穿了（胸罩），到公司貼了兩塊膠布，自在一整天」。

持港護照女手撕入台登記表 被起底是校長後關補習班專頁並稱「失業啦」

本月10日，一名擁有香港護照的旅客「Macy」搭機到台灣時撕毀「入國登記表」，並在抖音拍攝影片稱「你算哪門子的『國』」，但因她持香港護照不用填表，順利入境台灣。事件引起爭議，Macy被起底18年前從湖北武漢移居香港，是一所補習班的負責人。

50歲阿姨怒轟20歲快遞員猥褻：他脫褲侮辱我 2關鍵引網友議論

收郵件疑遇上變態男？日前大陸網傳片段，四川1名50歲大媽指控20歲的快遞員在她低頭簽收貨物時，突然脫褲侮辱她，氣得報警求助。片段中還不停拍快遞男的下半身，大喊「看見沒有，很明顯」。小區物管人員指，到場

18歲球迷撲抱梅西被禁觀賽1年 網求情：饒了孩子 他帶來歡樂

足球天王梅西6月15日晚率阿根廷國家隊在北京與澳洲進行友誼賽時，遭18歲邸姓男子衝進場內擁抱，導致比賽一度中斷。北京警方...

「這輩子唯一看梅西機會」 中球迷：票再貴也得搶

足球天王梅西和阿根廷隊的中國行友誼賽落幕，還見證了一個年輕球迷亂入球場「為愛向前衝」。媒體回顧梅西此行，認為票價太高、互...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦