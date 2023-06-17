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50歲阿姨怒轟20歲快遞員猥褻：他脫褲侮辱我 2關鍵引網友議論

香港01／ 撰文：李納德
大媽指控快遞員脫褲侮辱她。（微博影片截圖）
大媽指控快遞員脫褲侮辱她。（微博影片截圖）

收郵件疑遇上變態男？日前大陸網傳片段，四川1名50歲大媽指控20歲的快遞員在她低頭簽收貨物時，突然脫褲侮辱她，氣得報警求助。片段中還不停拍快遞男的下半身，大喊「看見沒有，很明顯」。小區物管人員指，到場後留意到涉事男子說話時顫抖，未知是否害怕，警方已將他帶走調查，但網友就好奇為何男子顫抖就等同害怕，而且現場應該有監視器，期望當局要查清真相。

大陸媒體報導，6月15日，網傳四川雅安有50歲阿姨遭20歲快遞員猥褻。事發於第一江岸小區，影片所見，快遞員單膝跪地，畫面一轉他站了起身，手機鏡頭拍他的下半身，阿姨指控快遞員對她脫褲，「我埋着腦殼在這簽字，他就把他的褲子脫掉，他就在後面侮辱我，看見沒有，很明顯」。

小區管理員回應大陸媒體指，事發後已第一時間趕到現場並上報事件，他在現場看到涉事男子說話時身體顫抖，不知是否害怕。快遞員已被警方帶走，案件仍在調查。

事件引起網友好奇，不解為何要提及阿姨和速遞員年齡，而且速遞員被捉住後顫抖未必因為害怕，也不見得於畏罪，「是氣得顫抖還是因為害怕而顫抖」，而且公眾地方一般監視器，「調監視器看看拍到沒」。

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文章授權轉載自《香港01》

監視器 香港 女生 外賣員

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